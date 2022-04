Esquel: Realizaron un implante de cadera a una abuela de108 años de Puerto Patriada

Dionatila Monsalve, es una querida vecina de Puerto Patriada-El Hoyo, y con sus 108 años fue sometida a una compleja intervención quirúrgica de cadera, hoy jueves recibía el alta, para alegría de ella, su familia y equipo médico del hospital público de Esquel, que admiran y destacan la fortaleza de la abuela.

A pesar de las complejidades de la intervención, por la edad avanzada de la abuela que había sufrido una fractura de cadera, los médicos y familiares decidieron llevar adelante la cirugía.

El equipo de profesionales que llevaron a cabo la intervención está integrado por : los médicos Javier Galván, Juan Ayestarán, Juan Olivieri, Patricio Tigri, Zárate, Diego Rapela, Roxana Haedo y Silvana Ichazo.

Galvan en contacto de prensa sostuvo “No es fácil contar pacientes de tanta edad pero nos tocó una buena paciente, realizamos la cirugía ayer (martes)”, al tiempo que subrayó que por lo general cuando se producen fracturas de caderas, “las familias prefieren no operar y se los deja tranquilos”.

La intervención consistió en realizar un reemplazo parcial de cadera, que “es una cirugía habitual para pacientes de edad avanzada”, y que en este caso no tuvo mayores complicaciones, ya que el procedimiento se realizó en 1 hora 20 minutos.

Por su parte, Cristina Campos, nieta de la mujer, explicó que se encontraban en duda si realizar o no la operación, “hablamos con la familia y los médicos tuvieron una charla entre ellos. Estábamos todos en la misma, pero tomaron la decisión de operarla y que no sienta dolor, que era lo principal”.