El Municipio de Comdoro avanzó con un fuerte operativo de limpieza en Km.5

Esta semana, la subsecretaría de Ambiente junto al escuadrón de Bomberos de residuos peligrosos concretó el accionar tras recibir una denuncia por las redes sociales. Al tomar conocimiento de este hecho, el Ejecutivo local actuó de inmediato.

En este sentido, el subsecretario de Ambiente, Daniel González resaltó la importancia de denunciar ante la presencia de residuos patológicos ante Defensa Civil 4062401 o al 106.

“Este lunes, la subsecretaría de Ambiente, tomó conocimiento de la presencia de residuos patológicos en el sector ubicado en el acceso a Km.5 entre el puente del arroyo Belgrano y los fogones que están frente a la universidad local”, relató.

Asimismo –continuó- “durante la tarde concurrimos al sitio con el escuadrón de Bomberos de residuos peligrosos a fin de recolectar este material. Logramos recoger cuatro bolsas de residuos patológicos con agujas, jeringas y sondas sin uso”.

Para González estos elementos se cayeron de algún vehículo que lo estaba transportando en el sector. “Si bien limpiamos esa zona, hoy se mandó a hacer una limpieza a la empresa Urbana, ya que había muchos residuos domiciliarios también”.

En este marco, la próxima semana desde la cartera de Ambiente se va a gestionar una reunión con farmacias y veterinarias que se encuentran en el sector de zona norte.

“Posiblemente haya sido la fuente o los materiales se habrían caído de algún vehículo que transportaba los mismos y que estaban en desuso, quizás estarían vencidos o las empresas que realizan el transporte ya sea para descarte o no, los alojaron allí. Lo fundamental es denunciar para que no vuelva a ocurrir porque no es la primera vez que sucede esto en el mismo lugar”, enfatizó González.