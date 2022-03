EL INCENDIO NO BORRA NADA. Nos marcó tanto que en mi familia decimos: “…en mi vida anterior”.

Ya pasó un año del atentado terrorista al Paraje Las Golondrinas y Cerro Radal de Lago Puelo, Chubut. Argentina.

El pasado 9/03/21 hacía mucho calor y corría viento. A primera hora de la tarde, comienza un foco de incendio en la ladera del Cerro Piltriquitrón. Paralelamente se da otro en cercanías del Basurero Municipal de la Localidad de El Hoyo, pasadas las 16. Ambos se juntarían en poco tiempo.

Luego aparece otro foco ígneo completamente aislado, de unos cuatros metros de ancho, circunscripto en la banquina de la Brigada de Incendios de Golondrinas. Allí se acercaron varias personas para tratar de apagarlo. “Tiramos baldazos con el agua que teníamos, pero se notaba muy combustible, ya que los resultados fueron nulos”. Eran las 17:45 y en la Brigada solo había administrativos.

A los cinco minutos, vemos fuego para el Cerro Radal (1500 metros detrás de la Brigada), y ese se vino para la Ruta 40 km 1906.

Así tuvimos varios focos, todos bien separados formando un collar. Incendio perfecto.

Ya no había dudas. Esto fue obra de piromaníacos asesinos.

El fuego llegó de golpe. Fuerte viento, sequia reinante, alta temperatura, falta de agua en la red… Solo nos quedó agarrar algunas pocas cosas y salir corriendo hacia la Rotonda de Defensa Civil sobre Ruta Nacional 40. Desde allí, desolados y arrasados en el alma, vimos como el fuego lo destruía todo. Incluídos nuestros años de trabajo y sacrificio.

Que nadie olvide nunca que hubo personas fallecidas. Heridos. Familias que lo perdieron todo. Victimas de trauma psicológico producto de la catástrofe.

En mi caso, perdí tres cabañas totalmente equipadas. Vehículos, herramientas, máquinas, muebles, electrodomésticos y recuerdos. También todas las pertenencias de mis dos inquilinos, dos hombres excepcionales que sacaron lo mejor de sí mismos. Eso era mi única fuente de ingresos. Lo que salvé de las llamas fue gracias a una pileta de lona y la ayuda de desconocidos que se quedaron a tirar agua hasta las seis de la mañana del 10/03/21.

Los bomberos fueron a mi casa. No tenían agua. Esperaron una cisterna que nunca llegó. Venían del incendio de Maiten y estaban cansados. No pudieron ayudar.

No tengo dudas que estos focos de incendios y su simultaneidad, NADA tienen que ver con transformadores eléctricos en mal estado. Esto estuvo planeado. Quien armó ésto, sabía perfectamente cómo funcionan los cañadones y variantes del terreno para hacer una verdadera chimenea natural, que arrasara todo a su paso. No es la primera vez que se intenta quemar el mismo sector.

Los incendios en la Patagonia tienen que ver con un tema cultural.

También es cierto que las líneas de alta tensión son obsoletas, sin mantenimiento, postes podridos y transformadores que sacan chispas. Pero de ninguna manera, se pueden dar seis focos simultáneos. Los vecinos de Golondrinas no podemos comernos ese verso.

Además colaboró con la catástrofe la Secretaria de Bosques de Chubut. No hicieron limpieza forestal, podas, los cables están en contacto con las ramas, las parcelas no tienen ninguna picada ó cortafuegos…Un ambiente ideal para quienes pretenden hacer daño.

Después de un año de angustia y desamparo, vemos un panorama distinto en el Paraje.

Las tomas de tierras se multiplicaron con el apoyo de funcionarios municipales y provinciales (Secretaria de Bosques y Plan de Manejo del Fuego…vaya paradoja).

Vemos robo de madera y conexiones clandestinas de servicios. Los asentamientos ilegales (sin planificación alguna), se convirtieron en “Barrios Populares”. Casualidad. Las usurpaciones se hicieron en tierras fiscales de Provincia que tenían pinos implantados y hoy, sin los arboles, sobre las cenizas, piden que las tierras pasen a manos de quienes las tomaron. Una iniciativa brillante avalada por el Concejo Deliberante local. Parece que las Leyes vigentes no les importan un carajo. Estos funcionarios armaron listados de beneficiarios en terrenos ajenos. Hasta incluyeron a empleados públicos. Una vergüenza.

La ayuda para recuperar lo perdido fue escasa. Desde el sector Municipal recibimos un Módulo Habitacional a medio terminar y algunos materiales que no llegaron ni al 10% de nuestra necesidad. Quedamos destruidos, quebrados. En cuanto a la Provincia de Chubut siempre estuvo ausente (literal). Todos los programas Nacionales favorecieron a personas que habían tomado terrenos. Asistiendo a extranjeros y de otras provincias que no tenían ni treinta días en la zona. (Oficinas móviles de Anses, Medio Ambiente, Producción, Desarrollo Social, Cultura, Banco Nación, etc). Un verdadero premio a la Anomia y a la marginalidad. Para mi gusto, dilapidación de fondos públicos.

Por último el Ministerio Público Fiscal (Poder Judicial) no encontró a ningún responsable. No tenemos Justicia. Estamos solos. Jamás veremos empatía en los funcionarios judiciales que solo se interesan en conservar sus privilegios.

Triste, muy triste. Mantenemos la Memoria y nos aferramos a los afectos.

Solo Dios, si puede, perdonará a los que hicieron “negocio” con esta tragedia.

EL INCENDIO NO BORRA NADA, VISIBILIZA TODO.

Rodolfo H. Fernández.

DNI:14.522.093.

Las Golondrinas. Lago Puelo. Chubut.-