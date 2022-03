El concejal Dammer dejó su banca, asegura que el peronismo en Lago Puelo está roto

Teo Dammer concejal justicialista de Lago Puelo, confirmó su alejamiento del cargo, en principio bajo licencia, aunque la decisión no tendría retorno. Los motivos de la misma tienen por un lado razones de índole personal relacionadas con la salud y por otro con cuestiones políticas internas marcadas por roturas partidarias.” El peronismo de Lago Puelo está roto completamente”, afirmó el edil.

Si bien Dammer pensaba renunciar al cargo, las agrupaciones justicialistas que lo acompañan La Patria es el Otro y Banderas, lo convencieron para que se tome licencia.

Consultado cuales son las cuestiones de índole político que lo impulsaron a alejarse de la banca legislativa respondió :“Vienen de cuando yo me aparte del bloque del Frente de Todos; empezamos a tener problemas… porque mi objetivo principal era que comience a funcionar la carta orgánica, con un plan estratégico que permita darle respuestas a la comunidad, porque lo más relevante en Lago Puelo es el tema de tierras… me duele que la gente tenga una esperanza de tener un terreno propio y eso como todos saben todavía está en veremos. Al no tener un plan se va armando a criterio de cualquiera, a esto se suma además la falta de agua, servicio básico para la vida”.

En relación a la rotura política del justicialismo, Dammer, remarcó que desde asumida la gestión que encabeza el intendente Sánchez, las agrupaciones que lo acompañan, quedaron completamente afuera del armado de la estructura de gobierno, dijo “Parece que Augusto tiene una forma de pensar muy de antaño… cuando yo era muy joven había listas y colores de bandera, y el que ganaba dejaba de lado al que perdía… acá hoy estoy viendo que paso lo mismo”, dijo en referencia al paso del 2019. “En ese momento cuando Edgardo Mele pierde, se habló de un municipio compartido y trabajado entre todos, un solo peronismo, pero muy rápido al entrar al poder, se sacó de encima a casi toda la gente que le había aportado el 50% de los votos. Hoy el peronismo está roto completamente, hace unos días hasta la presidenta del partido renunció “, aseveró el concejal.

Más adelante fue crítico con la gestión ejecutiva, que a su entender a incorporado foráneos de otras localidades a trabajar en el equipo de gobierno.

Finalmente Teo Dammer , al dirigirse a la comunidad dijo “ No me voy porque soy cobarde, me voy porque también tengo mis problemas personales , como todo el mundo sabe hace dos años y medio perdí a mi hijo mayor, hace un año perdí mi industria (por el incendio)que me había costado todo una vida, hoy por hoy estoy empezando de nuevo como cuando tenía 25 años; mi chacra esta desbastada por el incendio , no tengo muchos recursos , por eso también trate y priorice estar más en lo mío, porque se me van los pocos años que tengo y ganas de trabajar. Allá- en el concejo deliberante- estaba en una situación stand-by porque no tenía la posibilidad de estar dentro del grupo para poder trabajar , esa fue mi razón por la que hice un paso al costado”.

Así mismo, Dammer recordó que en su reemplazo según el listado debería asumir Mario Álvarez ; secundado por Graciela Huenchupan, a quien la presidenta Norma Zurita ya habría convocado a ocupar la banca. “De esta forma vuelven a tener un bloque de tres concejales , completo y firme “, concluyó Dammer en referencia al bloque de concejales oficialistas de Lago Puelo.