El Bolsón: Pareja dedicada al narcomenudeo en Plaza Pagano

Vendían marihuana fraccionada en pleno centro de El Bolsón, en Plaza Pagano, se trata de un hombre y una mujer detectados por personal policial de comisaria 12 mientras ofrecían envoltorios transparentes con dicha sustancia portado en dos cajas entre unos brownies a la venta .

Al advertir la presencia policial, la pareja intento escabullirse entre la gente que recorría la tradicional feria de artesanos, repleta de turistas.

El hecho fue informado a la prensa por el comisario Miguel Ángel Mariñanco quien explicó que el hecho ocurrió “el sábado a las 15.30, cuando personal policial que llegó de refuerzo para la temporada estaba recorriendo la zona del mástil y el anfiteatro, en pleno centro, donde observaron a una pareja con sendas cajas en sus manos, desde donde extraían unos extraños envoltorios que vendían a la gente”.

De inmediato, los uniformados intervinieron en la situación y pidieron su identificación en la esquina de Roca a Perito Moreno, antes de que logren escapar.

Al ver los elementos que había en los recipientes, “solicitaron además la llegada de personal del área de Toxicomanía, comenzando con un procedimiento con intervención del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, donde se secuestraron 34 envoltorios de nylon (con un peso total de 1700 gramos) de cannabis sativa preparada para su comercialización, además de unos 60 mil pesos en efectivo”, graficó el jefe policial consultado.

En consecuencia, ambos sujetos fueron notificados del expediente judicial respectivo y recuperaron su libertad. Según adelantaron, los imputados son un hombre con domicilio en el barrio Las Mutisias de El Bolsón y una mujer procedente de Comodoro Rivadavia.

In fraganti

En otro orden, Mariñanco confirmó la detención de una persona que debía estar cumpliendo prisión domiciliaria, aunque fue capturado tratando de robar en el barrio Los Ñires, en Loma del Medio.

Al respecto, señaló que “durante la jornada del sábado, se presentó en la Comisaría 12° personal del Servicio Penitenciario de Río Negro para retirar a un hombre juzgado por el delito de lesiones graves con el uso de arma blanca. En coincidencia, pasaron a verificar la situación de otro detenido por robo agravado con el uso de arma de fuego, quien tenía que estar con tobillera electrónica en su vivienda”.

En razón de no hallarse cumpliendo la medida y sin datos sobre su paradero, una comisión policial local se abocó a su rastreo. No obstante, poco después de las 15, un vecino de la zona alta de El Bolsón llamó a la guardia pidiendo ayuda porque “había un hombre en el patio de su casa con intenciones de robo”.

Fue así que llegó una patrulla, rodeó al sospechoso y logró detenerlo sin resistencia. En definitiva, quedó alojado en la comisaría a la espera de una resolución de la justicia sobre su destino.

Con los caños en la mano

Por su parte, la policía de Lago Puelo logró detener a cuatro sujetos al momento que pretendían robar varios caños tubing de la obra de ampliación del gimnasio municipal.

Fue en plena madrugada del lunes, cuando fueron observados por un vecino, quien avisó a la comisaría. Los efectivos de guardia se desplegaron de inmediato (algunos en un patrullero y otros caminando), hasta que “pudieron interceptarlos cuando ya tenían estos elementos cargados en una camioneta”, confirmó el subcomisario Pedro Santos Muñoz.

A su favor, el conductor del vehículo argumentó que “solamente hacia el flete» y que había sido contratado para ese cometido. Sin embargo, el fiscal de la causa ordenó que los cuatro se presenten a la audiencia de control de detención, practicada este lunes en los tribunales de Esquel.