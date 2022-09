Convocatoria Artistas Fiesta Nacional del Lúpulo 2023

La Comisión organizadora de la Fiesta Nacional del Lúpulo convoca a artistas que deseen ser parte de la 47 Edición de la fiesta a desarrollarse entre los días 23 y 26 de Febrero de 2023.

👉 Los interesados podrán hacer llegar sus propuestas únicamente por los medios que a continuación se detallan desde el 26 de Septiembre al 28 de Octubre de 2022 inclusive:

-Presentación presencial: en sobre cerrado en el CIT – Centro de Información Turística, sito en calle Belgrano y Pastorino, o en la Secretaría de Estado de Cultura, sito en calle Av. San Martín 1920, de lunes a viernes de 9 a 13 Hs.

-Presentación no presencial: por email: fiestadelupulo2023@gmail.com Asunto: PROPUESTA ART. FNL 2023

👉 Requisitos:

• Carpeta de presentación de la propuesta artística

• Material audiovisual o link de acceso, donde se pueda apreciar la propuesta que se desea ejecutar

• Cashe pretendido por la propuesta artística a ejecutar

• Rider técnico

• Inscripción en AFIP

• Inscripción en IIBB- Río Negro

• Constancia de CUIT- CUIL

• CBU a nombre del artistas o su representante

• Nota de aceptación días y horarios ( a descargar y completar en siguiente link)

📄 https://www.turismoelbolson.gob.ar/fiestanacionaldellupulo2023

👉 Criterios de selección:

Se seleccionarán las propuestas de acuerdo a los siguientes criterios:

Un 70% de la grilla artística estará reservada a artistas locales de El Bolsón

Un 20% de la grilla artística estará reservada a artistas de la Comarca Andina

Un 10 % de la grilla artística estará reservada a artistas de otras ciudades

❗️IMPORTANTE: Las propuestas que no cumplan con los plazos establecidos en la presente convocatoria o qué no cumplan con los requisitos establecidos, serán descartadas de forma automática.