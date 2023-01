Comodoro Rivadavia: Funcionarios municipales se reunieron con autoridades de la fuerza policial 

Con el objetivo de articular lineamientos de trabajo en cuestiones de violencia de género, y ante la renovación de la jefatura en la Unidad Regional y en las comisarías de la Mujer de zona norte y sur de la ciudad, desde el Municipio se avanzó en un encuentro para fortalecer la labor que se viene desarrollando a través de la Secretaría de Género, Mujer, Juventud y Diversidad.

De la reunión participaron la secretaria de Género, Jimena Cores; el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Maximiliano Sampaoli; el secretario Coordinador de Gabinete, Gustavo Fita; el jefe de la Unidad Regional, comisario Mayor Christian Ansaldo; el segundo jefe de la misma dependencia, comisario Inspector Andrés García; el coordinador de la Secretaría de Control Operativo, Humberto Lienan y las nuevas autoridades a cargo de las comisarías de la Mujer; comisario Pérez de la comisaría zona norte y De Santis de zona sur.

Al respecto, la titular de la Secretaría de la Mujer, Jimena Cores, expuso que “la intención de la reunión fue en principio conocernos con las nuevas jefas de las dos comisarías de la Mujer. El trabajo que hacemos con la Unidad Regional y con las dos comisarías es diario y siempre tenemos vínculo, la reunión fue positiva y ya nos solicitaron una capacitación para marzo”.

En esta misma línea, indicó que “es bastante articulada la labor, el año pasado desde el área de Coordinación de Gabinete se colaboró en arreglos edilicios de la Comisaría de la Mujer y esperamos continuar esa línea de trabajo. Ante los cambios constantes en las cúpulas policiales es fundamental brindar los lineamientos a disposición de la Municipalidad porque siempre se les brinda una ayuda”, insistió.

Entre los ejes abordados, se planteó cómo funciona la guardia de la Secretaría, la comunicación constante de la misma, requisitos, reglamentos, a quién acudir ante algún requerimiento, y la programación de las capacitaciones que “son necesarias porque el personal debe estar capacitado en materia de género y es una acción que solemos hacer con las comisarias; es importante para su trabajo y en esta oportunidad lo enmarcamos en el mes de la mujer, ya que se realizará en marzo”, acotó Cores.

Capacitaciones para instituciones

En cuanto al temario de las capacitaciones que se brindan desde el área correspondiente a la cúpula policial, la secretaria mencionó que “se les muestra las herramientas a disposición, cuáles son las direcciones de la Secretaría, a qué mujeres se les da ingreso, a cuáles no, la importancia de las redes sociales para informar, cómo está constituido el equipo de trabajo, orientarlas a realizar una escucha activa, qué es violencia de género y qué no, qué preguntas hacer, cómo no re victimizar a una mujer en la toma de la denuncia, qué explicarles -porque son quienes reciben en primera instancia a la mujer víctima de violencia de género- y les explicamos el procedimiento para evitar realizar el trabajo con cuestiones técnicas”.

Por último, Cores recordó que las capacitaciones están disponibles para cualquier tipo de institución u organización y los interesados la pueden solicitar por medio de las redes de la Secretaría de la Mujer o al siguiente e-mail: despacho.mgjd@comodoro.gov.ar

“Estaremos comunicando a través de un flyer informativo el cronograma de las capacitaciones. Tenemos programada una para bomberos voluntarios que la solicitaron y seguramente en marzo se suman las escuelas como cada vez que comienza el ciclo lectivo. A los alumnos les explicamos sí o sí con la participación y acompañamiento de los docentes a cargo y están destinadas para cualquier nivel educativo”, explayó la secretaria de Género.