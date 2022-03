Carta al lector: ¿Por qué este introito? Hace más de 60 días Telefónica me dejó sin servicio de teléfono e Internet. 

Los call center son la más maravillosa máquina de no aportar soluciones. Los operadores siempre están ocupados y cuando alguien se digna a atender , vaya a saber desde qué lugar del planeta previo a contestar preguntas de todo tipo, hasta si Messi hizo bien en dejar Barcelona, es como imposible lograr una respuesta apropiada.

Cansado de tanto atropello, mientras no dej o de recibir encuestas, no ya a mi nombre, sino al de Mari Ines para que opine sobre el trato recibido , ofertas de todo tipo, comunicados para informarme que mi pedido de baja fue aceptado (¿?) y hasta facturas para que pague, eso sí con descuento, por un servicio que no me dan, presenté un recurso de amparo. El juez lo rechazó.

Se ve que Ulpiano no tenía razón. Los maestros del derecho tampoco.

Pese a que vivo en medio de La Patagonia donde escasean los servicios y las piedras se cuentan por miles de millones, voy a intentar demostrar que la justicia sigue teniendo una venda en los ojos, no en el cerebro. Que la honda no es necesaria.

Cayetano Osvaldo Ruggieri – DNI 4566766