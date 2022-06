Arcioni-Turismo: “Con esta ley realmente vamos a posicionar al turismo en Chubut de una vez por todas”

Así lo sostuvo el mandatario provincial al presidir el Lanzamiento de la Temporada de Ballenas 2022, y la rúbrica de la reglamentación de la Ley de Turismo para crear la Agencia de Promoción del sector. “Es un hecho histórico para la Provincia del Chubut”, resaltó el Gobernador en referencia a la reglamentación de la Ley, que permitirá redefinir las políticas turísticas para dar respuestas rápidas y eficientes para la actividad.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este jueves el lanzamiento de la Temporada de Ballenas 2022 en Puerto Madryn, y rubricó la reglamentación de la Ley de Turismo, a través de la cual se crea la Agencia Promoción del sector. “Una ley que va a ayudar a ordenar y fijar las reglas de juego con un acompañamiento del sector privado y público”, resaltó.

En este marco, el mandatario provincial dedicó un párrafo especial a la aprobación de la Ley de Promoción Turística e indicó que “es fácil cuando hay una decisión política, un entendimiento y no hay obstáculos, cuando uno tiene en claro cuál es el rumbo y hacia dónde queremos ir, cuando todos nos ponemos de acuerdo, cuando no hay ningún tipo de mezquindad y cuando tenemos bien en claro cuál es la política pública de Estado, cuando no se mete la política partidaria que tan mal nos hace a todos”.

Arcioni recordó que “cuando me traen la decisión para armar el proyecto y lo trabajamos con Quique (García) pensé: Cómo puede ser que hace 30 años estén esperando un proyecto de ley de esta naturaleza por lo que significa y lo que es nuestra provincia turísticamente, para poder posicionarla, ordenarla de una vez por todas”.

En ese sentido, el Gobernador sostuvo que “son esas cosas que uno no termina de entender, pero gracias a dios ya está, ahora el mañana va a ser mejor. Una ley que va a ayudar a ordenar y fijar las reglas de juego con un acompañamiento del sector privado y público”.

Puntapié inicial

En otro orden, Arcioni manifestó que se trata del “puntapié inicial para todo lo que viene” y en esa línea reveló que “hoy estamos trabajando desde el interior profundo de nuestra provincia con becas para empezar a capacitar a todos, somos una provincia con 4 aeropuertos, concesionamos La Hoya, hoy en dos, tres años hay una inversión impresionante que no solo es el turismo regional sino nacional y ya con ojos en lo internacional”.

Recurso humano de excelencia

Asimismo, el mandatario provincial puso en valor el trabajo de “los prestadores que están a la altura de las circunstancias de la exigencia del turista que viene, con una inversión importantísima del sector privado para mantener esos estándares y que sea algo competitivo y que el turista se vaya feliz”.

Indicó que “tenemos un recurso humano y de instalaciones de excelencia, por eso esa conjunción publico privado no tienen que soltarse la mano jamás. A todos los que aportaron su granito de arena mis felicitaciones, por seguir creyendo y acompañar, y decirles que este gobierno provincial tiene en claro cuál es la política pública de estado y al sector de turismo lo vamos a posicionar como se debe”.

Arcioni señaló además que “estamos ampliando el área protegida como es Península Valdés, posicionando todo lo que es Sarmiento, Camarones, todas la zona sur y el interior, con muchas obras que estamos realizando en las distintas localidades”.

«Momento bisagra»

Por su parte, el ministro de Turismo de la Provincia, Leonardo Gaffet, resaltó que “es un momento bisagra, creo que desde la actividad turística tenemos una oportunidad única donde gracias a la Ley y gracias a tu decisión Mariano –porque son muchos años en la búsqueda de esta situación- nos permite integrar a todo el territorio pero institucionalizarlo, generar las reuniones comarcales, aplicar la política turística con todas las localidades, grandes, chicas, medianas, porque tenemos una provincia extraordinaria y los grandes centros turísticos necesitan para tener cada vez mayores alternativas y no oxidarse dentro de su oferta de todo el territorio”.

“De hecho, ya se está logrando, ya hay agencias, empresas que están generando paquetes en otras partes de Chubut más allá de sus Comarcas de contención”, precisó el Ministro e indicó que “nos permite también trabajar internamente con todo el Gabinete Provincial porque también se crea un Comité Interministerial. El turismo es una multidisciplina, acá no es solo una cartera, somos todos que tenemos que trabajar en pos de esto. Y nos crea la Agencia de Promoción Turística que va a ser una agencia de gestión también porque apoyarse y trabajar en conjunto con el sector privado nos fortalece”.

“Veía todo lo que la ley propone y recordaba todos los momentos de trabajo que tuvimos. Realmente fue una tarea larga, a conciencia, donde todos participamos. Y quiero reconocer a Quique García que en plena pandemia hizo un trabajo maravilloso”, realzó Gaffet y explicó que “la idea es desarrollar todo el territorio, generar oferta, pensar los destinos, ese es el desafío, pero siempre de la mano de los productos principales”.

Por último, el funcionario sostuvo que “ahora estamos ante una nueva temporada, donde estamos normalizándonos y creo que va a aplicar a muchos otros subsectores del turismo. Tuvimos una muy buena temporada en primavera y en verano, pero ahora ir recuperando el turismo internacional nos va a mover también la rueda al turismo receptivo con más fuerza”.

“Tenemos los recursos necesarios para venderlos y mostrarlos al mundo”

Seguidamente, el intendente local, Gustavo Sastre, indicó que “hoy para nuestra ciudad es un día importantísimo, el poder inaugurar nuevamente una temporada de Ballenas después de todos los contratiempos que nos tocaron atravesar. Un sector tan castigado por la pandemia pero cada día que pasa sigo reafirmando que tenemos que tomar lo bueno; Puerto Madryn es uno de los destinos que más creció a nivel nacional, donde hace pocos días podíamos observar instalarnos en el 4to lugar de destinos elegidos”.

“Cuando hablamos de turismo tenemos que hablar de comarca, y no permitir las mezquindades que unos pretenden instalar sin beneficios. Siempre trabajaré por la ciudad que amo, pero también voy a trabajar para que el beneficio sea comarcal, regional y provincial porque tenemos los recursos necesarios para venderlos y mostrarlos al mundo, tenemos mar cordillera, aeropuertos de primer nivel, tenemos funcionarios de lujos, trabajando y entendiendo que nadie se salva solo, tenemos que trabajar en equipo”, detalló Gustavo Sastre.

Al finalizar, el Intendente agradeció “a los legisladores provinciales, a Ricardo (Sastre) y a Mariano (Arcioni) que nos apoyan en cada decisión. Redoblar los esfuerzos, tenemos que seguir trabajando. Estoy convencido que lo vamos a lograr, tenemos un Golfo único que debemos cuidar, solo no se salva nadie, necesitamos a Trelew, a Gaiman, a Rawson, Playa Unión, 28 de Julio, a la cordillera y al sur de la provincia, todos tenemos algo que aportar, debemos lograr que el turista se quede al menos 7 días en la región”.

“Gracias al Gobernador Arcioni que nos dio su palabra y hoy la está cumpliendo”

En su alocución, el presidente de la CAT filial Chubut, Miguel Sosa, expresó que “no sólo es un día feliz para nosotros, más allá de los discursos es un momento de reconocimiento, de agradecimiento, de empezar a ver un futuro distinto. Esto nos permite posicionarnos en primera. Este es un anhelo de grandes hacedores desde hace más de 40 años, este gran reconocimiento es merecido sobre todo a nuestros colegas que han tenido gran resiliencia después de la pandemia del 2020”.

“Dentro de todas las crisis hay oportunidades, hoy tenemos un sector totalmente unido, solidario, empezamos a pensar como una sola unidad, trabajando con el Gobierno Provincial, el Ministerio de Turismo, para ver la forma de implementar políticas a futuro. Gracias al Gobernador Arcioni que lo entendió, vio la importancia, el turismo es una industria generadora de riquezas, de empleo de calidad. Hoy estamos viendo el nivel de recuperación postpandemia con récords de visitantes”.

“El gran trabajo que ha llevado adelante todos los legisladores que votaron de forma unánime esta Ley. Y además, que un político se comprometa con la palabra y lo cumpla es digno de reconocerlo, muchas gracias sr. Gobernador Arcioni que a pocos días de empezar la pandemia aquel 2020, nos dio su palabra y hoy la está cumpliendo”.

“Un día especial por la reglamentación de la Ley de Turismo”

A través de un video, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, envió un saludo: “Lamento no poder acompañarlos personalmente, por agenda tengo que estar en Paraguay, me hubiera encantado estar en el lanzamiento de algo tan importante como la temporada de ballenas, además un día especial por la reglamentación de la Ley de Turismo. Dar el saludo virtual, felicitarlos y desearles una excelente temporada”.

Presentes

Junto al Gobernador Arcioni participaron del acto, que se desarrolló en el Salón La Mimosa del Hotel Rayentray, el vicegobernador, Ricardo Sastre; el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; los ministros de Turismo y Áreas Protegidas, Leonardo Gaffet; de Seguridad, Miguel Castro, de Economía, Oscar Antonena; el secretario de Turismo local, Marcos Grosso; el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) -Filial Chubut-, Miguel Sosa; el intendente del Parque Nacional “Los Alerces”, Hernán Colomb; el referente del sector y ex ministro de Turismo de la Provincia, Néstor García; diputados provinciales; autoridades provinciales y municipales; concejales locales; representantes de Cámaras, Asociaciones Turísticas, de Comercio; de Balleneros; prestadores del sector e invitados especiales.

Ley de Turismo XXIII N° 49

El 23 de septiembre de 2021 la Legislatura aprobó la Ley de Turismo, que declara la actividad turística como prioritaria dentro de las Políticas de Estado.

La nueva Ley permitirá redefinir las políticas turísticas para dar respuestas rápidas y eficientes para la actividad y fortalecerá la Gobernanza Turística.

El decreto de Reglamentación organiza el funcionamiento de: el Comité Interinstitucional de Facilitación Turística; el Consejo Provincial de Turismo; la Agencia Chubut Turismo; y el Fondo Provincial de Turismo.

La reglamentación también propicia el ordenamiento del sector a través del Registro Provincial de Prestadores Turísticos; promueve sistemas de colaboración con municipios y comunas; establece los lineamientos generales del Programa Provincial de Infraestructura y Desarrollo Turístico; y formaliza el Régimen Provincial de Emergencia y/o Desastre Turístico.

La implementación de la Ley permitirá también dar respuesta a los desafíos del sector turístico; contar con herramientas que permitan adaptarnos a turistas cada día más exigentes; reposicionar a Chubut en los mercados turísticos regionales, nacionales e internacionales; y contribuir a la generación de riqueza, el empleo y el bienestar de todos los chubutenses.