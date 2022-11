Arcioni se reunió con integrantes de la Federación Empresaria del Chubut para avanzar en una agenda de trabajo

El mandatario recibió a miembros de la importante entidad para plantear los alcances de la organización del encuentro con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en nuestra provincia.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se reunió este jueves con integrantes de la Federación Empresaria del Chubut (FECh) para avanzar en una agenda de trabajo, que comprende la organización de una futura reunión con todos los empresarios argentinos en nuestra provincia y la importancia de la misma, en donde se podrá plantear situaciones prioritarias para el sector empresarial del país.

En el encuentro, que se llevó adelante en el Ministerio de Economía, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; el presidente de la FECh, Carlos Lorenzo; e integrantes de la Comisión Directiva: el vicepresidente, Pablo Tedesco; el tesorero, Rubén Villagra; y el secretario, Néstor Feu.

Encaminar temas comunes

Al respecto, el presidente de la FECh, Carlos Lorenzo, contó que “en primer lugar, vinimos a presentarnos como la nueva Comisión, porque hubo renovación en los miembros de la Federación, así que vinimos junto a la mesa ejecutiva, e intentar encaminar los temas que tenemos en común. Trajimos una agenda que venimos trabajando con el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, y hay temas que ya habíamos encarado con el Gobernador en la reunión pasada, como es la generación de una nueva ley sobre hidrogeno”.

Trabajar en conjunto

En el mismo sentido, el miembro de la entidad empresarial explicó que “estamos articulando temas para trabajar en conjunto con el Gobierno Provincial, con la predisposición de siempre de nuestra parte y la misma hemos encontrado de parte del gobernador Arcioni”.

Reunión de la CAME en Chubut

Asimismo, Lorenzo anunció que “aprovechando este encuentro, le contamos al Gobernador, que hay un compromiso de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), de hacer una reunión regional en nuestra provincia, que sería en Rawson, Trelew y Puerto Madryn, la cual requiere de presencia gubernamental por los temas que se van a tratar, y se concretaría la primera semana del mes de diciembre”.

Y agregó: “vendría el presidente de la CAME, Alfredo González, en donde se van a hablar diversos temas, y ver si se pueden visibilizar algunos temas que tenemos como región, como son las asimetrías por el costo laboral en la zona patagónica, y desde Provincia van a gestionar para que esté presente el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José De Mendiguren”.

Zona desfavorable

Por último, el representante de la FECh señaló que “paralelamente vamos a continuar trabajando la semana que viene con el ministro Cavaco, porque hay un cambio de estrategia de parte nuestra de cómo gestionar determinados temas, hace tiempo venimos sosteniendo algunos en los cuales no avanzamos, como es el tema de zona desfavorable, y ver como sumamos a los sindicatos en este tema para no estar solos en esta discusión, en donde el Gobierno Provincial se mostró interesado en participar”.

“Entendemos que en estos últimos años ha habido medidas geopolíticas como país que no han tenido una mirada en la Patagonia, que es una región que continúa siendo extremadamente rica, que produce, pero no tiene valor agregado en su producción, y sabemos que no lo vamos a lograr si el costo laboral sigue siendo alto”, concluyó Carlos Lorenzo.

—