Arcioni participó de la expo Oil & Gas Patagonia 2022 loque se realiza en Neuquén

La reunión cumbre de los hidrocarburos de la región es organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y se realiza de 10 al 12 de agosto._

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni participó este jueves de la expo Oil & Gas Patagonia 2022 que se realiza en el Espacio Duam de Neuquén y que contó además con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa y la visita del embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley. Además, se realiza en el marco de los festejos por los 100 años de YPF.

En la apertura oficial participaron los ministros de Economía de la Nación, Sergio Massa; del Interior, Eduardo De Pedro, la secretaria de Energía, Flavia Royón, el gobernador anfitrión, Omar Gutiérrez, el secretario general de la Gobernación Alejandro Sandilo, el ministro de Hidrocarburos del Chubut, Martín Cerdá, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, demás Gobernadores, diputados nacionales, funcionarios provinciales, e invitados especiales.

Previo al acto, se llevó a cabo la firma del acta por la cual en consorcio compuesto por las empresas Total, Pan American Energy y Wintershall, se comprometen a ejecutar una inversión para dar continuidad a su producción Offshore de Gas, con el desarrollo del Proyecto Fenix.

A su vez, el gobernador Arcioni habló con la prensa y aseguró que “es una alegría inmensa haber podido estar presentes en la expo Oil & Gas, en donde el ministro de Economía, Sergio Massa, realizó anuncios muy importantes, donde uno de ellos beneficia a la provincia del Chubut y a la cuenca nuestra, cuando se incremente la producción para poder exportar, se verá reflejado en las divisas y en las regalías para la Provincia”.

“La verdad que es un día de fiesta para toda la industria y es un ejemplo para imitar y a seguir apostando al futuro de la producción para generar mayores puestos de trabajos”, finalizó el mandatario.

*Políticas de Estado*

En la oportunidad, el ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que “Argentina hoy no es un país rico, es un país con recursos y esa riqueza la tenemos que construir sobre la base de reglas, trabajo común y políticas de Estado».

«Los minerales raros y algunos en particular van a ser parte de la batalla de los próximos 20 o 30 años y uno mira a la Argentina y dice: ‘Ahí están’. Tenemos la oportunidad porque nos podemos transformar en uno de los grandes jugadores a nivel global del litio», señaló Massa.

«Cuando uno mira al sector energético, que es la cuarta gran batalla de la economía global, uno siente que acá está parado sobre uno de los grandes pilares del desarrollo económico argentino», amplió el ministro de Economía.

*Chubut como ejemplo*

En su discurso, el ministro del Interior de la Nación expresó: “Tenemos acá en la Patagonia el 30% del territorio y el 6% de la población. Entendimos que no hay federalismo si no hay trabajo genuino en cada uno de los rincones de la Argentina y para romper con una inercia de muchísimos años. Es el objetivo que nos pusimos desde el Ministerio y siempre doy un ejemplo; Tiene que ver con la provincia del Chubut. Es un ejemplo que me gusta mucho, y tiene ver con cómo una decisión planificada, pensada estratégicamente, puedes generar lo que la mayoría de los argentinos y las argentinas decimos que queremos y de lo que tenemos ganas, que es que Argentina tenga muchos polos productivos, que cada provincia sea una economía regional que funcione, que genere trabajo, empleo, educación”.

“A fines de la década del ‘60 cuando se dijo ‘Argentina tiene que producir aluminio para proveer al resto de las industrias’, y ya en 1971 se decidió fundar la represa Futaleufú, en Puerto Madryn se decidió poner a ALUAR, se decidió construir un puerto de aguas profundas, y con esa energía que produce la represa Futaleufú empezaron a producir aluminio, Puerto Madryn, que tenía 6.000 habitantes a los 10 años ya tenía 22.000. Y empezaron a construirse escuelas para los trabajadores y las trabajadoras, centros de salud”, indicó De Pedro.

Y añadió: “La ciudad se convirtió en un polo de desarrollo regional. Entonces, cómo puede una Argentina Federal, usar este insumo básico que es la energía para poder desarrollar cada uno de los puntos de la Argentina. Y así poder cumplir con el objetivo que tenemos todos que es que cada ciudadano pueda ser feliz, desarrollarse y vivir con sus seres queridos en el lugar en donde nació. Quiero decirle a la industria que a los dirigentes que nos gusta planificar tenemos muchísima esperanza en el desarrollo energético, en el desarrollo de Vaca Muerta”.

Posteriormente, Cerdá resaltó que “la provincia del Chubut está presente en la Expo Oil & Gas Patagonia en Neuquén compartiendo experiencias y mirando toda la evolución tecnológica que viene atravesando la actividad petrolera; y obviamente, una oportunidad para tener el vínculo con el sector hidrocarburífero para poder generar más inversiones en la Cuenca del Golfo San Jorge, también”.

“Estamos muy contentos porque ha visitado el stand el gobernador Mariano Arcioni, donde mostramos toda la potencia que tiene Chubut. También contentos con algunos de los anuncios que se llevaron adelante en términos de materia hidrocarburífera, porque como bien lo manifestaba el Gobernador, hay una posibilidad para que todas las cuencas puedan incrementar la producción, poder exportar, y eso nos beneficiará con la generación de más actividad y fuentes de empleo”.

*AOG Patagonia 2022*

La expo comenzó el miércoles 10 y concluye mañana viernes. Cuenta con la participación de 260 empresas. Por otra parte, durante los tres días habrá ciclos de conferencias comerciales que permitirá a interesados conocer en qué están enfocadas las empresas y cuáles son los servicios que ofrecen.

El evento es organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y se realiza cada dos años en la Patagonia argentina; en la última edición se recibió a más de 150 expositores y a unos 8.000 visitantes.

Durante la jornada, el Gobernador Arcioni junto al ministro Massa y parte de la comitiva visitaron el stand que Chubut tiene a través del Ministerio de Hidrocarburos.