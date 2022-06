Arcioni: “No dejamos de recorrer la Provincia dando respuestas concretas a los vecinos”

Lo remarcó el mandatario provincial, al referirse a las gestiones realizas en las últimas horas en localidades del interior.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, hizo un balance de su reciente agenda en las localidades de Río Mayo, Lago Blanco y Facundo, donde inauguró obras, firmó convenios, anunció obras de gas, una comisaría y nuevas viviendas. Además, entregó insumos a Escuelas e instituciones, y recibió inquietudes de vecinos.

“No dejamos de recorrer la Provincia y sobre todo el interior, dado respuestas concretas a los pedidos de los vecinos. En esta oportunidad nos hemos reunido con todos los sectores. Recibimos a vecinos, a docentes, auxiliares de la educación, la verdad estoy muy contento por el recibimiento que tuvimos en cada localidad”, manifestó el mandatario provincial.

Arcioni indicó que “pudimos hablar con claridad, explicando por todo lo que nos tocó atravesar, tanto por la pandemia como por la crisis económica y financiera, pero que hoy estamos dando las soluciones que necesitaban. Hoy se ratifican, que de eso se trata gobernar”.

El Gobernador remarcó que “venimos trabajando como desde el primer día con muchas ganas, sin bajar los brazos y dándole para adelante para que todos tengamos la provincia que nos merecemos. No me cansaré de pedir que no haya grietas que empañen el futuro de las nuevas generaciones, podemos discutir, discernir, pero siempre con respeto. Debemos trabajar todos juntos, aportando nuestro granito de arena para enaltecer a Chubut”.

Ruta Nacional N° 260

En su paso por Lago Blanco, el Gobernador Arcioni recorrió la obra que se está ejecutando en la Ruta Nacional N° 260, que forma parte del Corredor Bioceánico y comprende una extensión de 23 km, desde el cruce con la Ruta Provincial Nº 51 hasta el KM 82. La misma se encuentra en un avance del 70% y prevé la inauguración de la primera etapa en enero del 2024.

En este sentido, el mandatario provincial remarcó “el avance impresionante de obra” recordando que “en agosto del 2021 se firmó el inicio de obra y hoy vienen avanzando rápidamente, si bien están en el receso invernal, pudimos notar un trabajo muy bueno y muy rápido. Le va a cambiar la vida a toda la zona: a Río Mayo, Lago Blanco, Facundo, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, porque es parte del Corredor Bioceánico”.

“Quiero agradecer el acompañamiento del Administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y el jefe del Distrito Chubut, Julio Otero por el acompañamiento para que esto sea una realidad”, subrayó Arcioni,

Contacto con los vecinos

En cada oportunidad, el Gobernador pudo tener contacto con los vecinos del interior provincial atendiendo las solicitudes. Al respecto, manifestó que “luego de las entregas de elementos y firmas de convenios, nos tomamos todo el tiempo del mundo para atender a los vecinos, la verdad que me voy muy contento porque es parte de lo que tenemos que hacer. Dar la cara, ir a las localidades, explicar la situación, dar soluciones, escuchar, ser escuchado también”.

En Río Mayo, Arcioni comentó que “he mantenido una charla muy amena y respetuosa con docentes, escuchando su justo reclamo y nosotros también explicando todo lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Lo importante es que pudimos tener un diálogo frontal donde hubo respeto ante todo y poder charlar con total franqueza y sinceridad”.

Transporte deportivo

Por último, Arcioni anunció la adquisición de un colectivo para el traslado de las chicas y los chicos del Club Social y Deportivo Río Mayo.

“Somos muy consciente de la situación que viven las instituciones deportivas, y el Club Social y Deportivo Río Mayo no está exento de la realidad, y es por eso que hemos tomado la decisión de que tengan un colectivo y puedan trasladar a todos los chicos y chicas, que deben tener cerca de 400 o más”, afirmó el mandatario y agregó que “hoy sus padres se desviven para que sus hijos puedan viajar a los torneos, y que puedan llegar a costear los gastos de los transportes, con lo que significa la movilidad y la socialización en el deporte”.