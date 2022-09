Arcioni le tomó juramento a Miryám Monasterolo como nueva ministra de Salud de la Provincia

El mandatario provincial resaltó la gran gestión, trabajo y dedicación que tuvo a lo largo de todos estos años el ministro saliente, Fabián Puratich, quien pasará a cumplir funciones en la cartera de salud de la Nación.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, le tomó juramento este miércoles, a la nueva ministra de Salud de la Provincia, Myriám Monasterolo, y en ese marco resaltó la gran gestión, trabajo y dedicación que tuvo a lo largo de todos estos años el ministro saliente, Fabián Puratich, quien pasará a cumplir funciones en la cartera de salud de la Nación

Cabe señalar que la designada funcionaria viene de realizar su labor en la Dirección de Discapacidad del Ministerio, anteriormente fue Directora del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, y además estuvo a cargo de la Dirección del Área Programática Sur.

El escribano General de Gobierno, Marcelo Lizurume, tuvo a su cargo la lectura del decreto Nº 1032/22, a través del cual se puso formalmente en funciones a Monasterolo. Luego refrendaron el acta de asunción Nº 74, el Gobernador Arcioni y los funcionarios provinciales.

Tras la toma de juramento, que se llevó adelante en el Salón de eventos de Seros en Playa Unión, se pasó un video alusivo a la gestión que llevo adelante Fabián Puratich frente al Ministerio de Salud de la Provincia ante un recinto colmado de gente quien acompañó con aplausos cada logro conseguido.

Agradecimiento y orgullo

En su discurso, el gobernador Arcioni indicó que “cuando las cosas se hacen con templanza, actitud, compromiso y convicción no pueden salir mal; cuando uno encara con esos valores una actividad no hay problema que se interponga y lo demostramos a lo largo del tiempo. Cuando miramos hacia atrás, había muy pocos, pero todos ustedes acompañaron desde un primer momento, en los momentos difíciles, en los que no dejamos de perder de vista nuestros objetivos, y cada uno de ellos se fueron cumpliendo y con creces”.

“Queda mucho por hacer, pero se marcó un camino, cuando Fabián estaba en el hospital de El Maitén, junto con otros compañeros trabajando y luchando por la salud pública, se logró en el 2015, ahí se comenzó un trabajo difícil pero con objetivos claros, que fueron alcanzados. Y esto se debe a todo un equipo de trabajo que siempre mantuvo los mismos lineamientos en cuanto a poder saber a dónde ir”, señaló el mandatario provincial.

En ese contexto, añadió que “no tengo más que palabras de agradecimiento a Fabián, que tengas este reconocimiento nacional, a mí como Gobernador me llena de orgullo y de emoción, al igual que ver el acompañamiento de tus hijos en cada uno de los objetivos que te fuiste poniendo. Queda mucho por cumplir y acá se suma a este gran equipo, Miryám que tiene una extensa trayectoria a lo largo de su vida, resaltando por su compromiso de trabajo, por su idoneidad y transparencia. Hoy me llena de orgullo que asuma como Ministra porque tengo la garantía de que va a cumplir con cada objetivo que tenemos por delante”.

“Vamos a seguir fortaleciendo el sistema de salud”

Continuando, Arcioni manifestó: “Agradezco que hayas aceptado este desafío, y quiero hacerlo extensivo a todos los subsecretarios que hoy van a seguir acompañando, hay un equipo de salud maravilloso. Pasamos por cuestiones muy difíciles pero jamás bajamos los brazos y hoy podemos mirar a los ojos a todos. Vamos a seguir fortaleciendo el sistema de salud, cada uno de los compromisos asumidos que ya estamos ejecutando, los que vienen, y también a todo el personal que hizo posible que se cumpla todo esto”.

El Gobernador añadió que “acá no hay una sola persona que pueda encarar un proyecto, necesitamos que todos pongan ese granito de arena. Uno se tiene que sentir orgulloso del lugar en el que está y saber que tiene que volcar ese compromiso con honestidad. Lo estamos logrando, nos estamos poniendo de pie, estamos mirando para adelante, y podemos mirar a todos los vecinos a los ojos, porque estamos abocado al 100% de poner a esta provincia de pie”.

Por último, Arcioni remarcó: “Fabián, quiero desearte lo mejor, esto es un reconocimiento a tu carrera y compromiso. Para nosotros tiene que ser un motivo de alegría y emoción, esos objetivos se te presentan por la cosecha de un sembrado fructífero que has hecho a lo largo de tu carrera. Miryám, tenes un Gabinete a disposición y mi acompañamiento al 100% como con todos y cada uno”.

Políticas sanitarias

Por su parte, la flamante funcionaria dialogó con la prensa e indicó que “es un gran honor que el Gobernador haya pensado en mí para acompañarlo en un lugar tan importante, la verdad que para mi carrera es el lugar soñado, ser ministra de Salud de esta provincia. Me dejaron la vara muy alta los ministros que me precedieron, pero lo importante es que desde el doctor Leandro González, el doctor ‘Turi’ Hernández, Adrián Pizzi, ahora Fabián Puratich, tuvimos un sueño compartido, somos un grupo que viene pensando en las políticas sanitarias de la Provincia, que el Gobernador ha visto, apoyado y ha garantizado la continuidad”.

“Esto es lo que él quería; que tengamos un proyecto estratégico y que lo vamos a llevar a cabo para lograr la mayor accesibilidad y equidad en la salud para todos los habitantes de Chubut. Tenemos un equipo de trabajo increíble en el Ministerio, en cada uno de los hospitales y puestos sanitarios. Tenemos no solamente la suerte de que hayan convocado al ministro sino muchos de nuestros cuadros también son convocados a Nación entonces esto nos llena de orgullo y la verdad que acompañar y gestionar un Ministerio con esta calidad profesional y humana es muy importante, hace las cosas mucho más fáciles”, valoró Monasterolo.

La flamante ministra de Salud aseguró que “en la continuidad habrá otra impronta, la mía va a ser de mucha territorialidad, estar cerca de los equipos de trabajo en cada uno de los lugares, estar cerca de la gente, retomar las escuchas, habilitar la palabra y fundamentalmente marcar muy fuerte la gobernanza de lo que es el Ministerio de Salud en relación a las políticas sanitarias de la provincia junto con la obra social SEROS y con el sub sector privado”.

Su carrera

Asimismo, Miryán Monasterolo realizó un repaso de su carrera profesional. Comentó que “inicié en el ministerio trabajando con el equipo del doctor Corchuelo Blasco, luego desde Comodoro me ofrecieron la jefatura de programas del Área Programática, y en la gestión del doctor ‘Turi’ Hernández, con una gran sanitarista que es Mariana Fernández, confiaron en mí para la dirección del Hospital Regional. Pasé hacia la división del Área Programática Sur, de allí el doctor Puratich me pidió que lo acompañara en la Dirección Provincial de Discapacidad y desde allí me pidieron que también articulara Salud Mental y Adicciones, venía trabajando con los organismos nacionales de Discapacidad y Salud Mental, así que ya tengo una mirada de todo lo que tiene que ver con la salud de la Provincia y también de las estrategias de otros lugares del país”.

Presencias

El acto se desarrolló en el Salón de SEROS en Playa Unión y contó con la presencia del secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo, los ministros de Seguridad, Miguel Castro; de Desarrollo Social, Mirta Simone; de Turismo, Leonardo Gaffet, de Infraestructura, Gustavo Aguilera, el flamante subsecretario de Integración de Sistemas y Atención Primaria de la Salud de la Nación, Fabián Puratich, el intendente de Rawson, Damián Biss, secretarios, subsecretarios, plana mayor Policía del Chubut, presidentes de Entes, directivos de SEROS, diputados provinciales, directores de los hospitales de Rawson, Trelew, Camarones, Gaiman, Dolavon, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia; directores de Áreas Programáticas, trabajadores de la salud, personal del Ministerio de Salud, representantes de gremios de salud, familiares e invitados especiales.

