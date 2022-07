Arcioni firmó la adhesión de Chubut al programa nacional “Aunar Familias”

El Gobernador suscribió el convenio con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para la implementación de un subsidio excepcional que promueva el cuidado alternativo y provisional en familias ampliadas. Además, se firmó un convenio de cooperación con el organismo nacional para la realización de una capacitación en “Perspectiva de niñez en las prácticas policiales”.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, firmó este jueves en Rawson un convenio de adhesión al subsidio excepcional “Aunar Familias”, un programa nacional que brinda una asignación económica en apoyo a referentes afectivos encargados del cuidado de niñas, niños y adolescentes separados de su familia.

El acuerdo, suscripto esta mañana entre el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, implica que una persona que se encuentre a cargo del cuidado transitorio del niño o niña pueda percibir en forma directa el equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil.

Durante el acto desarrollado en instalaciones de la Administración de Vialidad Provincial, también se firmó un convenio de cooperación con el organismo nacional para la realización de una capacitación en “Perspectiva de niñez en las prácticas policiales”, destinada a promover la especialización y las buenas prácticas en las intervenciones de las fuerzas de seguridad.

Estuvieron presentes el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; el secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo, los ministros de Desarrollo Social de Chubut, Mirta Simone; el subsecretario de Seguridad, Rubén Becerra; el jefe y subjefe de la Policía, César Brandt y Juan Cruz Campos, respectivamente; entre otras autoridades.

Arcioni manifestó que “son dos convenios muy importantes, yo resalto el primero de los convenios, el de la UNAC, todo lo que significa para la protección y el cuidado de los derechos de los niños, como bien se explicó, cuando se ven vulnerados esos derechos de los niños y niñas por distintos factores y distintas circunstancias, el Estado tiene que estar presente y esta es una herramienta fundamental en el cual quiero agradecer profundamente que podamos contar con ese subsidio temporal para las familias que quieran cobijar y cuidar por sobre todas las cosas a todos los niños, niñas y adolescentes”.

“Para mí es un orgullo que seamos la tercera provincia en suscribirlo, y desde ya está decir que el acuerdo de capacitación para todas nuestras fuerzas también es muy importante, yo siempre resalto la calidad de recurso humano que tenemos en nuestra fuerza policial, que es un ejemplo a nivel nacional, y toda herramienta que sirva para capacitarlos bienvenido sea, yo no tengo la menor duda que nuestra policía va a capacitarse y va a honrar los objetivos de este convenio”, completó el mandatario provincial.

Arcioni añadió que “más allá de los números que se puedan lanzar a nivel nacional que no sean números tan significativos, lo cierto es que se sufre en todas las jurisdicciones y en la provincia estamos teniendo un poco más de 60 o 70 casos, de ellos, y así con las políticas que nos acompaña el gobierno nacional, nuestro objetivo es que esos derechos no se vulneren y que esos niveles bajen, que es un atropello hacia los derechos de los niños, agradezco a todos por el trabajo que vienen haciendo, y saber que no todo es cuestión económica, también hay gestión y compromiso social que lo tenemos todos”.

Reducir la institucionalización

Por su parte el secretario Nacional de la Niñez, puso en valor el trabajo en conjunto con la Provincia y señaló que «estamos muy contentos de firmar estas cuestiones junto al Gobernador. En el primer caso, con esta situación de los niños y niñas que no son tantos en la provincia ya que tenemos un relevamiento periódico que permite tener certeza de estas características. En Argentina tenemos 16.500 niños, niñas y adolescentes en esta situación y de esos, 9 mil están en hogares o residencias, 1000 en familias de acogimiento y cuidado se su propia familia».

«Estamos convencidos que podemos reducir la institucionalización. Hay familiares que puede cuidarlos y muchas veces no tienen los recursos. La Provincia define y el Estado nacional acompaña a estas familias.

Esperamos seguir bajando ese cuadro de niños institucionalizados teniendo el pleno derecho de ser cuidados en familia», manifestó el funcionario Nacional.

Asimismo, Lerner añadió que «por otro lado trabajamos con el Ministerio de Seguridad de la Nación en un protocolo para abordar situaciones y mejorar la relación de las policías y menores. Apuntamos a reducir la conflictividad y tener una relación respetuosa de la infancias. Agradecemos a Chubut ya que es la tercera provincia en sumarse a este programa.

Políticas claras

Simone destacó que «es un día importante porque llegan a la Provincia dos importantes aportes: Por un lado, la tarjeta Aunar Familias que es un subsidio extraordinario que tiene que ver con una política de protección integral de niños, niñas y adolescentes cuando sucede algo en una familia y toma intervención el servicio de protección de derechos. Cuando se toman medidas excepcionales para que este niño o niña pueda prevalecer en ese entorno familiar puede haber un miembro de la familia ampliada que se pueda hacer cargo del cuidado mientras esta medida este en vigencia. A veces el contexto económico no es el mejor y lo que pensamos es que una política pública de esa magnitud no debe estar impedida por este obstáculo».

«Cuando integramos al menor a un nuevo entorno familiar se debe acondicionar un espacio, comprar elementos por eso esta tarjeta es un aporte del 50% del salario mínimo vital y móvil para que colaboremos con esta familia y el niño, niña o adolescente esté en un entorno afectivo adecuado evitando políticas institucionalizadoras», explicó la ministra de Desarrollo Social.

En otro término «junto a las fuerzas policiales en muchas situaciones ellos se acercan porque deben ejercer su función y hay menores presenciando ese accionar o un adolescente que ejerce una contravención. Por eso esta capacitación está destinada a todos aquellos efectivos que estén en terreno para brindar herramientas prácticas a la hora de realizar intervenciones».