Arcioni: “Esta es una política pública clara, de integración, respeto y reconocimiento”

El mandatario provincial encabezó este lunes el lanzamiento de los Juegos Evita 2022 para personas mayores. Más de mil participantes de toda la Provincia estarán presentes en distintas disciplinas._

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este lunes el lanzamiento de los “Juegos Evita para personas mayores 2022”, donde los participantes desarrollarán distintas disciplinas deportivas, recreativas y culturales.

En el acto, que se desarrolló en el SUM de la Administración de Vialidad Provincial, el mandatario provincial estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Mirta Simone y el subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Humberto Payllafil.

También estuvieron presentes la representante del Consejo de Adultos Mayores de Trelew, Mirta Flores; la representante del Centro de Jubilados y Pensionados “Amor y Paz” de Rawson, Matilde Arce, y del Club de Amigos Adultos Mayores de Rawson, Dagner Olivares.

Arcioni expresó que “uno se debe a una actividad tan importante como esta, poder compartir con ustedes y aprovecho para felicitar a Mirta Simone y a todo el equipo que hace posible esto. Por ese empuje, por esa templanza y actitud. Estos son esos momentos que uno tiene en la política, después de tantos sinsabores, tanta lucha. Donde uno se levanta todos los días para encontrar solución a los problemas; y verlos felices con un proyecto tan interesante y tan lindo con estas políticas públicas. Si tanto se habla de políticas públicas, esta es una política pública clara, de integración, respeto y -por sobre todas las cosas- de reconocimiento”.

“Y digo con la participación de jóvenes adultos, porque para nosotros es un logro muy importante estar acompañándolos luego de dos años -continuó Arcioni- van a haber más de 500 adultos mayores participando en estos Juegos, con una proyección a nivel nacional”.

El Gobernador remarcó: “Veo en ustedes las ganas de querer bailar, aprender, de compartir, de demostrar sus talentos, porque a nosotros nos cuesta mucho también el día a día y se nos hace difícil muchas veces; pero algo que uno tiene que tener -allá es la templanza y la actitud-, es tomar los ejemplos de nuestros mayores. Me llena de emoción, porque uno siempre lo que quiere transmitir a los más jóvenes es escuchar y tomar como ejemplo a los adultos mayores, las experiencias, y ver el reflejo también del esfuerzo han llevado a lo largo de la vida que seguramente no ha sido fácil, y pone a prueba la templanza la actitud la responsabilidad, teniendo muchas cuestiones que sortear”.

“Veo esa alegría, hoy por participar en estos Juegos, en sapo, newcom, poesía, danzas, canto, pintura, ajedrez, y esto es lo que es necesario transmitir. Tenemos la obligación de demostrar y fortalecer para que este ejemplo de los jóvenes adultos mayores esté a flor de piel en los jóvenes, que muchas veces se pierde. Uno se siente por mucho por dar por nuestra querida provincia, mucho por hacer”, indicó el mandatario.

“Me apoyé mucho en el ejemplo de mis padres, sobre cómo sobreponerme a las situaciones, que en la vida no se consigue nada si uno no pone las fuerzas, no se sacrifica, con honestidad y responsabilidad. Venimos a acompañarlos, que sus vivencias son tomadas como ejemplo, y que sus voces sean escuchadas por las generaciones más jóvenes. Ahí me van a tener, y soy un agradecido de poder participar en estas energías y de poder acompañar el cumplimiento de sus sueños”, finalizó Arcioni.

*Más de 500 participantes en la instancia zonal*

Por su parte, la ministra Simone expresó que “ya se están llevando adelante las instancias locales en distintos puntos de la provincia» y añadió que «estamos próximos a comenzar las instancias zonales, luego, la final provincial para que así, con 500 participantes aproximadamente, se definirá quiénes nos van a representar en instancia nacional. La Provincia se hace cargo de todas estas instancias zonales y provincial”.

“Les deseo el mayor de los éxitos, ya por participar habla de las ganas, del impulso, de las energías y las horas de preparación que nos constan; un abrazo inmenso y gracias por sentir la compañía, porque desde el Gobierno provincial estamos apostando fuertemente a que tengan un espacio destacado dentro de nuestras políticas”, finalizó Simone.

*»Nos sentimos acompañados»*

A su turno, Mirta Flores declaró: “No tenemos otra cosa que agradecer al Gobernador Mariano Arcioni, a la ministra Mirta Simone, y al subsecretario Humberto Payllafil, quienes nos acompañan desde hace tantos años, porque nos sentimos realmente acompañados”.

Afirmó, que “la idea es poder lograr hacer las cosas aún mejor de lo que hemos hecho hasta ahora, en cuanto a participación popular. Tiene que ver con el 1° de octubre, ver si podemos celebrar el Día Mundial de los Adultos Mayores, así como hicimos hace poco tiempo con el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez”, cerró Flores.

*Números artísticos*

Durante el acto, se realizaron diferentes números artísticos en donde Matilde Arce compartió la lectura del cuento “El Ataúd” de la autora Ana Rosa, y Dagner Olivares interpretó una canción. Además, hubo una demostración con parejas de danza por parte del Centro de Jubilados y Pensionados “Amor y Paz” de Rawson.

*Participación*

Se estima que participarán más de mil personas mayores en actividades deportivas como ajedrez, newcom, orientación, padel, sapo, tejo, tenis de mesa y truco; mientras que en el ámbito cultural se desarrollarán las disciplinas de danzas, pintura, cuento, poesía, fotografía y canto.

*Instancias provinciales y nacionales*

Una vez que se clasifiquen, los ganadores disputarán las instancias finales a desarrollarse el 28, 29 y 30 de septiembre en Gaiman. Además, al cierre de la final provincial, quedará conformada la delegación de Personas Mayores que representará a Chubut en la final nacional, que se desarrollará del 7 al 11 de noviembre en la provincia de San Luis.

*Zonas*

Las zonas definidas son: ZONA 1 Trelew- Rawson – Puerto Madryn- Puerto Pirámides; ZONA 2: 28 de Julio – Dolavon – Gaiman ; ZONA 3: Esquel – Trevelin y Tecka; ZONA 4: Corcovado – Río Pico – Carrenleufú – Cerro Centinela y Dr. Atilio Viglione- Gobernador Costa- y José de San Martín; ZONA 5: Lago Puelo – Cholila – El Hoyo – El Maitén y Epuyén; ZONA 6: Gualjaina – Paso del Sapo – Aldea Epulef – Cushamen – Colán Conhúe; ZONA 7: Lagunita Salada – Gan Gan – Gastre – Telsen – Aldea Sepaucal – Blancuntre – Yala Laubat y Chacay Oeste; ZONA 8: Los Altares – Dique Florentino Ameghino – Paso de Indios – Las Plumas – Cerro Cóndor – El Mirasol; ZONA 9: Comodoro Rivadavia – Rada Tilly – Sarmiento – Camarones; ZONA 10: Alto Río Senguer – Aldea Beleiro – Buen Pasto – Facundo – Aldea Apeleg – Lago Blanco – Dr. Ricardo Rojas – Río Mayo.

Cabe destacar que los «Juegos Evita» representan una oportunidad para que miles de personas de toda la Provincia participen de una competencia deportiva, recreativa y cultural organizada a nivel nacional, por lo que el deporte y la cultura se constituye, nuevamente, en una poderosa herramienta de participación, inclusión, promoción de valores y construcción de hábitos con un claro sentido comunitario.