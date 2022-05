Arcioni encabezó la presentación del sistema integrado de historias clínicas digitales

La herramienta, denominada “Historia de Salud Integrada”, permitirá la informatización de los procesos de atención de las personas en centros de atención primaria y hospitales de toda la provincia.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este jueves en Rawson la presentación y puesta en marcha de la “Historia de Salud Integrada” (HSI), una herramienta diseñada por la cartera sanitaria que conduce Fabián Puratich para consultar, gestionar y documentar todos los elementos relevantes en la atención de cada habitante de la provincia.

El lanzamiento de este sistema de historias clínicas digitales se desarrolló por la mañana en el SUM de la Administración de Vialidad Provincial. Participaron el secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo; los ministros de Salud, Fabián Puratich; de Seguridad, Miguel Castro y de Turismo, Leonardo Gaffet; las subsecretarias de Planificación y Capacitación, Laura Pizzi; de Programas de Salud, Valeria Nazar, el presidente del Banco del Chubut, Miguel Arnaudo; el director de Hospital de Dolavon, Omar Melgarejo; subsecretarios, directores de Áreas Programáticas, de Hospitales cabecera y responsables de las distintas áreas del organismo.

Al dirigirse a los presentes, Arcioni remarcó que “es un antes y un después, se tomó la decisión política y se cumplió. Esto muestra el rumbo que hay que seguir, cuando uno confía plenamente en ese equipo trata de allanar el camino. Pasamos momentos muy difíciles, pero el compromiso, el amor y la pasión que demuestran todos los que trabajan en el sistema de salud pública, hace que me sienta orgulloso, porque estamos acompañando un proceso que significa un cambio muy importante”.

“Tenemos un recurso humano de excelencia y faltaba el recurso informático, hoy es una realidad, ya entregamos 150 computadoras, las ultimas 50 a Comodoro, 34 a Trelew y ya está el proceso de adquisición para Esquel. Esta conectividad es un paso más que importante”, indicó Arcioni.

Asimismo, manifestó que “la provincia del Chubut está demostrando que nos estamos reponiendo de la crisis nunca vista, y a pesar de esa crisis siempre tuvimos en claro cuáles eran nuestras prioridades. Estamos dando muchísimo desde lo personal, porque es muy difícil reponerse de la crisis económica financiera, y algo que nos caracterizó a este equipo de Gobierno fue que nunca bajamos los brazos. Cuando alguien se fija un rumbo y se pone como objetivo llegar al destino significa muchas veces sortear obstáculos que no son nada agradables, esto es gracias a la templanza, la honestidad, el compromiso y las ganas de sacar esta provincia adelante, sin echar culpas hacia atrás”.

“Sepan que este Gobernador está poniendo todo de sí, para que esta provincia salga adelante y poder llegar equitativamente a cada uno de ustedes. Cuando uno ve los resultados después de tanto esfuerzo a uno lo llena de emoción, porque quiere decir que vamos por el rumbo correcto, todos queremos que esta provincia salga adelante y que se termine de una vez por toda esa grieta que nos hace daño a todos”, remarcó el mandatario provincial.

“Que fácil sería si todos trabajamos en conjunto, en sinergia, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Es fácil pararse en la vereda de enfrente, criticar y no extender una mano ni acercar ninguna propuesta”, señaló y añadió que “hoy la realidad es que el sistema de salud con mucho esfuerzo se está acomodando, con ambulancias, equipamiento, hospitales: el de Trelew es una demostración de los objetivos a cumplir, nunca se dejó de poner un peso, y hoy es una realidad, está al 98% lo edilicio y llamando a un proceso de licitación muy importante para equipamiento”.

El Gobernador subrayó que “queda mucho por hacer, pero a pesar de la situación nunca dejamos de destinar fondos al sistema de salud. Hay mucho para hacer, y muchas veces con pocos recursos se llegan a muchos lugares. No privilegio a nadie, se cuáles son las necesidades de mi provincia, la recorro, y siempre con la frente en alto porque el compromiso que estamos demostrando es muchísimo, trabajando incasablemente para poder llegar con una solución y hacer todo más justo y las esperanzas que tienen con nosotros se cumplan”.

“La informatización es muy importante y la estamos haciendo en cada una de las áreas. Con la digitalización que son cuestiones que nunca se tuvieron en cuenta, y son cuestiones básicas a las que nunca se le dieron importancia. El equipo de trabajo que tenemos es excelente, un recurso humano muy comprometido porque no es fácil acompañar a un gobernador y un proyecto cuando tenemos una crisis financiera. Con templanza, honestidad, responsabilidad, trabajo y con un excelente recurso humano comprometido con la gestión vamos a sacar la provincia adelante”, concluyó el mandatario provincial.

Salto de calidad

En tanto, el ministro Puratich destacó que “para nosotros hoy es un día muy importante, el Gobernador siempre exige que avancemos y que pongamos cada una de nuestras áreas en el primer nivel, y esto para el sistema de salud es un salto de calidad que va a repercutir en la atención diaria de cada uno de nuestros habitantes chubutenses”.

El funcionario sostuvo que uno de los ejes principales del Plan Estratégico de Salud 2020 – 2024 “es la informatización del sistema de salud” e indicó que la implementación de este tipo de herramientas “no pasa porque sí, la decisión política que tuvo siempre nuestro Gobernador es que el sistema de salud sea una prioridad, y hoy lo estamos demostrando con el trabajo de todos y todas”.

Puratich aseguró que “esto ha sido realmente un gran esfuerzo, un trabajo muy intenso que se ha llevado adelante desde el Ministerio de Salud, y en colaboración con el Ministerio de Salud de la Nación”, expresó.

Manifestó además que la prueba piloto se concretará en el hospital de Dolavon, y en ese sentido felicitó al director “porque es un hospital ordenado, que trabaja muy bien, que da la atención que tiene que dar. Se brindó el equipamiento necesario para que esto ocurra, y así se va a seguir extendiendo para cumplir con los objetivos que nos propone Nación, porque esos objetivos implican también mayor financiamiento para seguir adelante”

El ministro sostuvo que “cuando uno asume en determinadas gestiones, se plantea objetivos, y uno de ellos es dejar marcas, dejar huellas, y estas son las que van a quedar, y van a cambiar el sistema, por eso yo le vuelvo agradecer al gobernador porque sin apoyo y decisión política esto no se podría haber logrado”.

En esa línea, precisó que son pocas las provincias que llevan adelante este sistema: “No es que ocurre en todos lados, y son decisiones políticas, nosotros podemos tener muchas ideas y ganas de hacer muchas cosas, pero si no tenemos el apoyo político las cosas no surgen, no salen, y se complican, y hemos tenido un camino muy allanado para poder llevar adelante todas las gestiones en materia de salud”.

Jerarquización de la atención médica

El director de Hospital de Dolavon, Omar Melgarejo, manifestó que “es un trabajo que veníamos haciendo desde el año pasado con varios encuentros y reuniones, y finalmente hoy lo podemos presentar para un hospital chico como Dolavon pero en el que trabajamos con mucha pasión”.

Remarcó que “esto es jerarquizar la atención médica en la salud pública que cada día va creciendo y mejorando. Es algo espectacular y simple porque teniendo una computadora el médico revisa al paciente y carga los datos. Y si el paciente se atiende en otro hospital que esté vinculado a este sistema directamente aparece la historia clínica”.

Historia clínica integrada, digital y de fácil acceso

La presentación fue realizada por María de los Ángeles Carreño, a cargo de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, y Sebastián Arculis, jefe del Departamento de Capacitación Continua del Ministerio.

Según detallaron en el acto, la HSI es un sistema de información que permitirá la informatización de los procesos de atención de las personas en centros de atención primaria y hospitales incluyendo los servicios de consulta ambulatoria e internación.

Así, a través de esta herramienta, se podrá consultar, gestionar y documentar todos los elementos relevantes en la atención de cada chubutense, reuniendo un conjunto de documentos virtuales con datos, valoraciones e informes de diversa índole sobre la situación y evolución clínica de cada persona a lo largo del proceso asistencial, de manera integrada, en formato digital y de fácil acceso.

En cuanto a las funcionalidades, precisaron que actualmente tiene la parte de gestión de turnos, los registros de atención ambulatoria y de evoluciones en internación con los profesionales de la salud y en la atención por guardia. Además, un administrador puede ingresar pacientes, abrir historias clínicas, gestionar agendas de distintos profesionales y asignar una cama al momento del ingreso de un paciente.

El sistema estará integrado también con la Red Nacional de Interoperabilidad en Salud, la cual conecta diferentes Sistemas de Información Sanitaria en Argentina, permitiendo de este modo el intercambio de datos clínicos de manera precisa, segura, oportuna, y de alta calidad, con fines asistenciales, epidemiológicos, estadísticos y de salud, entre todas las provincias del país.

Implementación

De acuerdo al cronograma, la HSI inicia su proceso de implementación en el Hospital Rural de Dolavon para luego continuar en el Hospital Rural de Gaiman y en los centros de salud de Puerto Madryn. A partir de ahí, el sistema será instalado en toda la provincia, remplazando así de forma definitiva las historias clínicas en su versión física de papel.

—