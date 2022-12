Arcioni encabezó la inauguración del Centro de Oncología Pediátrica “Carlos Bulgheroni” en Comodoro Rivadavia

En la oportunidad, el Gobernador resaltó “la responsabilidad social y empresaria que demuestra PAE”, celebrando su 25° aniversario con inversión en obras para la comunidad.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó la inauguración del Centro de Oncología Pediátrica en el hospital Regional de Comodoro Rivadavia. El mismo fue construido por la empresa Pan American Energy y lleva el nombre de “Carlos Bulgheroni”.

Permitirá asistir a los más de 60 pacientes menores de 18 años que actualmente se atienden en el Servicio Ambulatorio del hospital. La obra única por sus características consta de más de 130 metros cuadrados; tres habitaciones, laboratorio, sala de procedimiento, oficinas de enfermería y de médico.

El Gobernador estuvo acompañado por el Group CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni y el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; la ministra de Salud, Miryám Monasterolo; Danny Massacese, Upstream Managing Director de PAE; Leila Cura, gerente de Salud y Bienestar y Daniel Felicci, vicepresidente de Relaciones Institucionales. Además del secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila y el secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar; el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, el presidente de Petrominera, Héctor Millar; el viceintendente Othar Macharashvili, el secretario de Salud de Comodoro Rivadavia, Carlos Catalá, concejales, personal médico y de Salud.

Arcioni destacó la “sinergia entre lo público y lo privado” como un pilar indiscutido de la sociedad . “Resalto la responsabilidad social y empresaria que demuestra PAE y festejo la decisión de que en estos veinticinco años se inauguren obras tan sensibles como la que inauguramos hoy. Pan American Energy siempre colabora con el Gobierno provincial y así se forma una sociedad justa e igualitaria” resaltando el aporte de distintos sectores en función de obras prioritarias.

«Que esta sala lleve el nombre del doctor Carlos Bulgheroni es un honor porque no solamente PAE inaugura obras en su aniversario sino que siempre lo hace, respondiendo a la comunidad y apuntalando nuestras proyecciones. Eso me llena de orgullo como también estar acompañado por autoridades de Pan American Energy. No son solamente veinticinco años sino mucho más porque las raíces están y vienen de hace mucho tiempo”, manifestó el mandatario provincial.

El Gobernador agradeció nuevamente el compromiso de la operadora que decidió construir su edificio corporativo en la ciudad: “La cuenca es su columna vertebral; se proyectan a futuro y nos dan tranquilidad con el compromiso de inversión y de apuntalar una cuenca madura. El sentimiento de agradecimiento es profundo.

Nosotros a pesar de todas las dificultades que tuvimos, hemos apuntalado la infraestructura hospitalaria, como lo hicimos en el Hospital de Sarmiento» dijo, afirmando que «para febrero o marzo vamos a tener muchos nacimientos en Sarmiento» a partir de la apertura de ésta flamante sala de Maternidad que impedía que se produjeran partos en la localidad.

«En el Hospital Regional –detalló- próximamente llegarán el tomógrafo y el resonador, con lo cual estamos realizando una inversión muy fuerte. Además, comienza la tercera y última etapa del Hospital Alvear, otra de las obras paradas y emblemáticas que demandó una inversión en el último año de casi mil millones de pesos. Y en materia de Salud, destacó el aporte realizado en el Centro de Aplicaciones Bionucleares, un centro de referencia y cabecera de toda la región en el tratamiento de enfermedades oncológicas.

Compromiso con la comunidad

«Cuando me plantearon no hacer una fiesta para los 25 años de la empresa sino tratar de direccionar y usar esos recursos para algo concreto, fue música para mis oídos», afirmó el presidente de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni.

«Es lo que nosotros tratamos de hacer siempre en la empresa, es ayudar y buscar soluciones. En este caso no derivar más pacientes a Buenos Aires con todo lo que implica, no solo en lo económico sino también en lo familiar. Nos abocamos a que esto sea una realidad, a tener esos pacientes en Comodoro Rivadavia» dijo Bulgheroni agregando que «para mí es un día muy importante porque ustedes saben que papá y hermano también pasaron por eso».

Por último, agradeció al gobernador Mariano Arcioni, al intendente y al Hospital Regional porque «nos han honrado con poner el nombre de papá en este Centro Médico. Más allá de la inversión mostramos el compromiso con la comunidad a través de hechos concretos».

En el marco de la inauguración del centro médico, que permitirá la atención, el tratamiento y la internación de niños de toda la Patagonia Sur, evitando derivaciones a otros centros del país, el intendente Juan Pablo Luque agradeció a la empresa PAE por su vinculación con las instituciones. “La ciudad y la provincia del Chubut están muy agradecidos con esto”, resaltó. “Todos debemos entender cuál es el camino. Esta empresa no viene solamente y extrae un recurso sino que se convirtió en parte de la comunidad: la familia Bulgheroni vivió inclusive en Comodoro”.

Servicio en expansión



La ministra de Salud de la provincia, Miryám Monasterolo reseñó que el área de Oncología Pediátrica comenzó con atención en consultorio y un hospital de día. “Nunca imaginábamos tener un servicio de internación. Fue un sueño en el que nos acompañaron muchos el gobernador, el intendente; los gremios y hoy Pan American nos hace este regalo en sus veinticinco años».

«Hoy los niños –dijo la ministra- se internan en Pediatría junto con enfermedades respiratorias lo cual es un riesgo para ellos. Nosotros derivamos todos los pacientes a Buenos Aires y hoy Buenos Aires nos deriva a nosotros y también, recibimos pacientes de Santa Cruz. Tenemos 30 niños/niñas bajo tratamiento y dos oncólogas permanentes. Este crecimiento es una respuesta muy importante para evitar que ningún niño/niña se muera de cáncer» quien adelantó que se proyectan ampliar este servicio como el propio Hospital en el marco de un proceso de reestructuración.

En la misma línea, la gerente de Salud y Bienestar de Pan American Energy, Leila Cura; remarcó que la mortalidad infantil por cáncer logró avances extraordinarios. “De hecho a fines de los años ‘70 la curación de un chico con cáncer alcanzaba el 20/30% y hoy alcanza el 80% entonces estamos más cerca del objetivo que tiene la oncología pediátrica que es que ningún chico muera de cáncer en el mundo. Éste gran avance tuvo que ver con la medicina, con el diagnóstico, con los tratamientos pero también mucho que con la inversión en infraestructura, es muy importante esta inversión para que todos los chicos tengan la misma posibilidad de acceso a tratamientos y diagnósticos» indicó, agregando la incidencia de la infraestructura acorde en el proceso de cura y tratamiento de la enfermedad.