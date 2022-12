Augusto Sánchez: “con buena electricidad podemos pensar en el desarrollo de todos los sectores”

El intendente de Lago Puelo destacó la inversión de 789 millones de pesos anunciada ayer por el gobernador Mariano Arcioni para la ampliación de la estación transformadora El Coihue y Las Golondrinas con el objetivo de mejorar el sistema eléctrico en la Comarca Andina.

Desde su óptica, “es un momento importante para todo el noroeste del Chubut y el sector sur de El Bolsón, donde el propio Arcioni resaltó que se trata de un proyecto que se viene trabajando desde hace 22 años, que además del equipamiento en la subestación El Coihue prevé el soterramiento de la red principal, ya que su condición de líneas áreas nos genera inconvenientes y cortes de energía durante el invierno y cuando hay viento que provoca la caída de árboles”.

Enseguida remarcó que “teniendo buena electricidad, podemos pensar en el desarrollo de todos los sectores productivos, industriales y comerciales. De igual modo, los vecinos pueden apostar a mejorar su calidad de vida en todos los aspectos y los emprendimientos turísticos tendrán previsibilidad en la prestación de sus servicios”.

Al respecto, el jefe comunal recordó que “las obras tendrán un tiempo de ejecución de unos 15 meses y es importante destacar que ya comenzaron. Su gestión tuvo muchos actores, incluyendo a los dirigentes de las cámaras empresarias y a quienes estamos en función de gobierno. Meses atrás, varios intendentes participamos de la firma del convenio con la Secretaría de Energía de la Nación, que aporta parte del financiamiento”.

Asimismo, Sánchez valoró “el trabajo del diputado nacional Santiago Igon, quien en diciembre del 2019, cuando ganamos, me preguntó cuál era la obra más trascendente para esta zona y no dudé en responder que la electricidad. A partir de su puesta en funcionamiento, vamos a estar mucho mejor”.

Juegos infantiles

En otro orden, el intendente cordillerano calificó como “una maniobra de la oposición que tergiversa la realidad” las críticas hacia funcionarios de su gobierno por intentar cambiar la ubicación de un parque de juegos infantiles.

En detalle, explicó que “comenzamos la obra de ampliación del gimnasio municipal, donde se va a construir un albergue. El proyecto incluye un playón deportivo y un circuito saludable, que se va a construir en el paraje Entre Ríos”.

Puntualmente, “en el acuerdo con Nación, la localización del playón queda a criterio de la comuna. Por otro lado, teníamos la demanda de los adolescentes del pueblo, pidiendo que en la plaza central haya un lugar para sus actividades. Fue así que evaluamos esa posibilidad, considerando que el espacio donde entraría el playón es precisamente donde están los juegos, decidiendo mudarlos a un costado del skate park” (a pocos metros).

Recalcó que “no es que desaparecieron” y que “ante el reclamo de distintos sectores de la comunidad, ahora estamos evaluando dejarlos dónde estaban. Lo más importante es avanzar con las obras del gimnasio, que se tienen que terminar rápidamente”, consideró.

Presupuesto y tarifaria

Asimismo, Augusto Sánchez evaluó “el presupuesto municipal 2023 que elevamos para su tratamiento al Concejo Deliberante y que trata de reflejar la inflación que está sufriendo el país”.

Prevé “una ampliación que cubra un desfasaje del orden del 100% con respecto al pronóstico para el año que viene, llegando a unos 1.200 millones de pesos. A diferencia del año pasado, no incluimos las obras que estamos ejecutando (adoquinado, sede del club Frontera)”.

Sumó “el proyecto de ordenanza tributaria, con una adecuación a la realidad. Uno de los reclamos de los vecinos apunta a que tenemos que hacer más obra pública con recursos propios o mejor asistencia social. Para ello, necesitamos mejorar la recaudación e implica un incremento en las tasas de casi un 60%”.

Sobre la construcción de los módulos habitacionales para las familias de Cerro Radal y Las Golondrinas que sufrieron la pérdida de sus viviendas en el mega incendio del 9 de marzo de 2021, Sánchez dijo que “se completó el programa hasta dónde alcanzan los fondos aportados por el gobierno nacional, que estamos terminando de rendir y no hay ampliación prevista”.

Remarcó que “casi todas las situaciones se están resolviendo. Muchas familias han resuelto su demanda con aportes voluntarios y otras de forma independiente. Salvo un grupito, al que estamos ayudando con el pago de alquileres mientras trabajamos con la provincia para que a través del IPV se otorguen esas soluciones habitacionales”.