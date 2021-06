Zonificación minera: presentaron un recurso en contra de la Cámara de Apelaciones

La Endepa, en representación de las cuatro comunidades aborígenes de la Meseta, impugnó sentencia resolutiva de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, que rechazo juicio de amparo que suspendia el tratamiento de la 128/20

El equipo de Pastoral Aborigen(ENDEPA) en representación de las Comunidades Mapuche Tehuelches Mallin de los Cual, Lefimi, Los Pino y Chacay Oeste y Laguna Fría, , fundó medida de impugnación presentada ante el Superior Tribunal de Justicia, sosteniendo que la Cámara resulta contraria y violatoria de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial. Aparece también como un evidente acto discriminatorio en contra de los pueblos originarios.

Asi mismo remarcan que la decisión de la Cámara resulta contraria y violatoria de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, no establecen plazo alguno para promover la acción de amparo en discusión.

Al tiempo que insisten en que el cuestionado fallo judicial, es discriminatorio en contra de los pueblos originarios, y desde la Endepa consideran que no es el primero “en la triste historia de esta Provincia, pero sí uno de los más graves en los tiempos recientes, desde que otorga cobertura a la decisión legislativa de desconocer abiertamente los derechos del Pueblo Mapuche Tehuelche”.

Por otra parte advierten que de no obtener un resultado satisfactorio por parte del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, las Comunidades están dispuestas a continuar reclamando ante distintos estrados nacionales e internacionales, para que los Estados Nacional y provincial cumplan reconociendo los derechos de los pueblos originarios que hoy sólo admiten verbalmente, y se les de la participación y vos en el proyecto de zonificación minera, impulsado ante la legislatura por el poder ejecutivo del Chubut, el cual obtuvo dictamen de comisión favorable, que habilita su tratamiento y posible aprobación.