Vecinos de El Hoyo reclamaron al gobierno municipal por falta de agua en varios sectores de la localidad

Un grupo de vecino de la localidad de El Hoyo, se concentró hoy frente al edificio municipal, reclamando el servicio de agua potable, el cual registra fallas y cortes en distintos sectores barriales. Fueron atendidos por el secretario de gobierno Martin Costa a quien además de expresar verbalmente el reclamo, le entregaron una nota.

El malestar de los vecinos es visible y entendible, hay quienes padecen la falta del servicio de agua potable desde hace ya varias semanas; si bien el municipio trata de palear la difícil situación distribuyendo el vital líquido con un camión cisterna en los domicilios afectados , no alcanza , los contribuyentes exigen soluciones concretas inmediatas, más allá del plan director de agua sobre el que las autoridades municipales trabajan pensando en una solución integral a la grave situación que atraviesan los siete sistemas que abastecen al ejido municipal.

Proyectan un plan director y traspaso del servicio

En ese sentido se indicó que el municipio viene trabajando para resolver la urgencia cotidiana, producto de esto es la falta de recursos elementos y presupuesto de la dirección de servicios públicos de la provincia del Chubut, responsable de los sistemas de captación y distribución de agua. Al respecto Costa subrayó “Son siempre paliativos, remiendos pero que cuestan bastante dinero que pone a el municipio de El Hoyo y es dinero de los contribuyentes, destinado a la rotura de bombas, perdidas, filtros tapados, fallas en cloradores… El gobierno municipal está trabajando en un plan director, con la UTN para resolver problemas de fondo… en este contexto el intendente con el apoyo del sindicato le pide a la provincia el traspaso de la administración del servicio de agua, se nos ha informado que el convenio se está redactando, aún no está concretado, lo tiene que firmar el gobernador y el intendente”.

Por otra parte remarcó que el estado de los servicios es súper complejo, no se cuenta con planos de redes de distribución, hay que trabajarlos prácticamente de cero. “Por eso estamos apostando fuertemente en este trabajo con la UTN”, aseveró Costa.

Además, se informó que se le solicitó a los trabajadores de servicios públicos de la provincia, que a partir de hoy lunes, reporten diariamente al municipio las tareas realizadas (aplicación de recursos, recorridas …).