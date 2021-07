Vecinos de Bosques del Sur y la Parcela 26 expresaron su rechazo contra mega operativo policial encabezado por Massoni

Desde la Asamblea de vecinos y vecinas de los barrios populares Bosques al Sur y Parcela 26 de Las Golondrinas, Lago Puelo, emitieron comunicados expresando su malestar por el mega operativo policial desplegado el pasado miércoles 21 de julio, bajo el mando del ministro Massoni.

Advierten que el ingreso a los terrenos en donde las familias reconstruyen sus viviendas tras el incendio del 9 de marzo que arraso con todo, fue intempestivo conformado por grupos de distintas ramas de la policía del Chubut; portando armas largas y esgrimiendo escudos; sin mostrar orden judicial alguna que justifique el “desmesurado operativo o la amedrentadora invasión de los terrenos familiares”, describen en uno de los párrafos de la comunicación barrial.

Por su parte desde Bosques al Sur, desmienten que tras el incendio se hayan instalado otras familias, como sostiene el ministro de seguridad del Chubut, expresando además su “rechazo categórico al intento de criminalización “, por parte del funcionario.

Subrayando también que en dicho barrio viven decenas de familias trabajadoras, se promueve el trabajo en comunidad, espacios para ñiños y niñas, proyectos de huerta y reforestación, además de la reconstrucción de las viviendas destruidas durante la catástrofe ígnea.

En el marco del comunicado también reclaman el derecho a una vida digna, por lo tanto, exigen el acceso al agua, la luz y obras paralizadas por la crisis que atraviesa el municipio.

En tanto vecinos de la Parcela 26, expresaron su repudio al operativo policial, considerando que el mismo fue un avasallamiento a los domicilios particulares aprovechando la ausencia de cercos perimetrales consumidos por el incendio.

Al tiempo que calificaron como exacerbado el despliegue policial realizado, durante el cual si bien no hubo hechos de violencia física ni verbal hacia los vecinos, aseguran que “ La simple imagen de la escena eran tan violenta que muchos se vieron obligados a retirar a los niños del barrio para no generales mayor trauma del que ya han vivido viendo sus casas hechas cenizas”.

Por otra parte, en uno de los párrafos del comunicado emitido por los vecinos de la Parcela 26, expresan textualmente: “Sería bueno que salgan a la luz todas las denuncias de vecinos de las que se jactan para montar semejante circo., al igual que las denuncias hacia Tino John de las cuales se justificaron para venir a asesinarlo”.

Desde ambos barrios sostienen sentirse rehenes de un entramado político, que no hace más que vulnerar los derechos básicos y esenciales de las personas.