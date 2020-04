Vecina de Lago Puelo: ” No quiero que se mueran más personas”

La restricciones de circulación adoptadas por la provincia del Chubut, a la altura del Paralelo 42º sobre el limite interprovincial con la provincia de Rio Negro, ha impactado fuertemente en la vida de las familias de la Comarca Andina no solo desde el punto de vista laboral , comercial y desarrollo económico , sino también en la calidad y atención de la salud , y a algunas personas les ha quitado esa posibilidad y dignidad que debería estar garantizada para cualquier ser humano de llegar a los últimos minutos de vida agotando todas las herramientas posibles para curar y o enfrentar con menos dolor la enfermedad que los acucia .

Tal es el caso que días atrás tomó estado público , de una mujer de Lago Puelo, María del Carmen Martínez , paciente oncológica , quien falleció el 30 de marzo pasado , sin poder realizarse una operación de urgencia, en la clínica de El Bolsón, porque se le impidió cruzar el limite interprovincial en donde por orden del ministerio de seguridad del Chubut, se instaló sobre la única vía de acceso por Ruta 40 una barrera fronteriza con estrictos controles y exigencias, que en algún punto chocan y se enfrentan con el Decreto de Necesidad de Urgencia Nacional.

La mujer se vio impedida de recibir la atención médica que necesitaba, a pesar de que su hija había gestionado en tiempo y forma el permiso provincial para circular, recibiendo recién el pasado 04 de abril, cinco días después de la muerte de su madre una respuesta negativa a la solicitud.

Marisa D´Angelo, hija de la mujer que falleció sin poder acceder a la atención médico como tampoco a los medicamentos que necesitaba , con el dolor a cuesta de haber perdido y haber visto sufrir a su madre, la vida hizo hoy que sea un poco la voz de muchas personas que no están siendo oídas, en contacto con Noticias de la Comarca dijo “ Yo lo que quiero es hacer algo por la gente que está viva… que no se mueran más personas, hay 5 personas de El Maitén que necesitan pasar a dializarse, jubilados que tienen que cobrar y comprar la medicación en El Bolsón; hay un hombre ciego –Jorge Baile-que vive en El Bolsón, que tiene un problema grave cardíaco por el que se atiende con una médica en El Hoyo y recibe allí su medicación y no lo dejan pasar…. a esa gente que todavía está viva apunto yo. Hay funcionarios que están infringiendo la ley, porque ya abandonaron a una persona y siguen abandonando al resto, son ciegos y sordos”, insistió la Dra. D´Angelo, quien además adelantó que lo que sucedió con su madre tomará la vía judicial correspondiente.

Por otra parte en coincidencia con buena parte del común de la población, remarca y hace hincapié en la vinculación e interdependencia que tienen los pueblos de la Comarca Andina en sus más variados aspectos, y que en el marco de la emergencia sanitaria, más allá de la necesidad de cuidar la salud de los chubutenses ante la Pandemia COVID-19 que es entendible, quienes tienen el poder de disponer y resolver cuestiones de seguridad y control , deberían al menos ocuparse de conocer la realidad de los habitantes de la región, cuyos pueblos tienen sus jurisdicciones divididas por una línea política imaginaria que en la vida diaria no es más que eso “ un imaginario ya que la realidad indica otra cosa”, y por ello deberían actuar de forma pensante , humana, racional sabiendo que los pueblos chubutenses de la Comarca Andina tienen además de otras cuestiones básicas un sistema de salud desbastado y dependen en una gran mayoría de los servicios sanitarios que se prestan en la vecina ciudad rionegrina de El Bolsón.

Es por ello que “el cuidar” en este tipo de situaciones amerita un análisis y evaluación social y humanitario más profundo porque si no -se nos cuida por un lado del covid-19 y se descuida por otro a pacientes oncológicos, con insuficiencia renal, problema cardíacos, diabéticos entre otras afecciones-, con un impacto negativo y en algunos casos letales y quizás evitables, sabiendo desde el sentido común que hay cuestiones de salud en las personas que no pueden esperar a que “un político con mando” decida si puede o no ir al médico y si puede hacerlo acompañada de un familiar durante todo el tiempo que dure el proceso de atención y asistencia.