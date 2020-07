Touriñan se hará cargo de la secretaria general de gobierno

El ex diputado provincial Javier Touriñán asumirá en los próximos días, la Secretaría General de Gobierno en lugar del saliente Andrés Meiszner.

Se espera que la primer semana de agosto, el cargo de la secretaria general que dejó vacante a partir del 1º de julio Andres Meizner, sea ocupado por Javier touriñan, a quien el gobernador convocó para sumarse al gabinete provincial.

El ex diputado provincial Javier Touriñan, actualmente ocupa en Comdooro Rivadavia la presidencia de Petrominera

Luego de ser ministro de Educación de Chubut, Meiszner había asumido como secretario general de Gobierno en mayo de este año en lugar del comodorense Carlos Relly. El mismo cargo que dejó libre el pasado 1 de julio tras presentar su renuncia, ahora lo ocupará Touriñán.

Así mismo en el ministerio de desarrollo social , familia, mujer y juventud asumiría en reemplazo de la investigada ex ministra Cecilia Otarola, el ex intendente de Rio Mayo Hermida.