Tercera iniciativa Popular: “Esperemos que esta sea la posibilidad de emendar el gran error que cometió la legislatura”

Lo dijo desde la cordillera el referente de la Unión de Asambleas de las Comunidades del Chubut, Pablo Lada, al acompañar a militantes de la Comarca Andina, durante la lectura del último documento provincial emitido por la UACCH y la presentación de la tercera IP(Iniciativa Popular) realizada desde Plaza Antiguos Pobladores de El Hoyo.

Así mismo consideró que “sin el cuerpo del pueblo en las calles desde hace 20 años, ya tendríamos estos cerros volados, seguramente con la minería a gran escala”, dijo con su mirada puesta hacia el Piltriquitron.

Lada además subrayó que “Esta misma legislatura es la que tiene la posibilidad de emendar el gran error que cometieron. Y darle mínimamente un tratamiento a la iniciativa popular”.

Respecto al plebiscito desde lo personal, sostuvo que “dar un plebiscito sobre una ley para retroceder en materia ambiental, ya nos marca que estamos ante un problema…”

Por su parte, Nelson Avalos, remarcó que el tercer proyecto de iniciativa popular, surge a raíz del Chubutaguazo, cuando el pueblo volteo en las calles la zonificación minera. “La necedad del gobierno provincial, dio como resultado la marcha atrás y derogación de la zonificación”, sostuvo el militante referente de la APDH Comarca y la Asamblea en defensa de Rio Epuyén.

A su turno Karina Ponce, remarcó la lucha que el pueblo en la cordillera viene dando en las calles desde hace 20 años, aseverando que “ la tercera es la vencida, este pueblo ha demostrado que no lo paran fácilmente, lamentablemente, se ha sufrido una represión fuera de serie por defender el agua… eso no hay que olvidarlo. Nosotros como asambleas tenemos un largo trabajo para que se haga justicia eso no puede quedar así”.

Añadiendo en relación a la propuesta del gobierno de plebiscitar la zonificación, que “nosotros decimos que el plebiscito ya está demostrado en las calles, con los miles de personas que marcharon cuando aprobaron ese proyecto ilegal de forma nefasta, y fue la fuerza del pueblo que logro que se derogue”.

Finalmente, tras declaraciones a la prensa, los militantes de la Comarca Andina, integrantes de la UACCH-Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses-, dieron lectura al último documento a nivel provincial emitido tras el Chubutaguazo. Así mismo se indicó que la tercera iniciativa popular es el mismo proyecto de ley que el anterior y tiene la misma dinámica, apuntan a juntar más firmas, esta vez aseguran que se superaron las 30 mil adhesiones que avalaron la presentación de la 2da IP , presentada en el 2021.