Técnicos de la subsecretaria de relaciones municipales de la nación desarrolló actividades en Lago Puelo

Un equipo técnico de la Subsecretaría de Relaciones Municipales dependiente del Ministerio del Interior y Mariana Alcoba, Directora del Observatorio Municipal, arribo a Lago Puelo para realizar una serie de reuniones presenciales, que incluyeron una serie de capacitaciones con el objetivo de fortalecer las gestiones municipales para que se logre una mejor y eficiente comunicación y gestión ante el gobierno Nacional.

En ese marco se dieron capacitaciones con dos objetivos, en primer lugar, fortalecer y acompañar al municipio en todo lo que se está gestionando ante el Estado Nacional (Acceso a líneas de financiamiento y programas específicos para soluciones estructurales relacionados a la salida de la emergencia ígnea) y el segundo objetivo, potenciar el uso de Tecnologías de Información Geográfica (SIG) en Lago Puelo y avanzar en el mapeo de datos estratégicos para el municipio (zonas incendiadas, servicios públicos, tendido eléctrico, etc), con la finalidad de fortalecer la capacidad de análisis territorial y de planificación local con una lógica de crecimiento sostenible e inclusivo.

El lineamiento que promueve el Ministerio del Interior es fortalecer las gestiones municipales para que se logre una mejor y eficiente comunicación con Nación. A su vez, esta modalidad permite una real participación ciudadana y jerarquiza el accionar Municipal, ya que permite trabajar con programas adaptados a las necesidades reales y no como en tiempos anteriores en donde los programas eran “enlatados” o “limitados/cerrados”, los cuales en muchos casos no respondían a un buen acompañamiento.

Si bien es permanente el dialogo con intendentes de todo el país, la tan ansiada federalización de gestiones empieza a facilitarse con el actual panorama epidemiológico que permite superar las comunicaciones virtuales para visitar cada localidad y concretar objetivos.

El Observatorio se dedica a la producción y relevamiento de información general; sobre infraestructura; conocer potencialidades y déficit regionales para luego poder diseñar herramientas que ofrezcan soluciones y acompañamiento.

Además, la Subsecretaria posee una línea de ejecución propia denominada: “Municipios de pie”, que consiste en una línea de fondos no reembolsables destinado a municipios con el objetivo de promover proyectos de desarrollo local.

El equipo de Subsecretaría de Relaciones Municipales dependiente del Ministerio del Interior, que trabajo en terreno estuvo integrado por Lina Montoya y Fernanda Pedrouzo (capacitadoras) y Pablo García Lazo (Analista). Y llegó a Lago Puelo en el marco de las acciones que se vienen realizando desde la emergencia ígnea del ultimo 9 de marzo para presentar cursos de capacitación destinados a la mejora de la gestión municipal en general. Puntualmente la herramienta de “Presupuesto Participativo” y la herramienta de “Planificación Estratégica y Formulación de Proyectos”.