Se realizó una nueva jornada de reforestación en zona de bosque quemado

A través del programa de restauración de bosque afectado por los incendios, el pasado viernes en una parcela de Cerro Radal, se realizó una jornada de plantación de más de 300 ejemplares de árboles nativos; actividad que se suma a otras coordinadas por los distintos organismos involucrados con participación abierta a la comunidad.

Mario Guzmán, trabajador de la secretaria de bosques del Chubut y referente del programa, sostuvo que “para los trabajadores de la institución es muy importante y significativo, porque es una de las pocas parcelas que ha quedado con uso forestal, el objetivo es recuperar el bosque, pero con nativas”.

“Estamos trabajando para eso… sabemos que es un proceso de muchos años, y que inclusive nos va a traspasar nuestro período en la institución, es importante el acompañamiento e involucramiento de toda la comunidad en general, porque si nosotros nos cerramos y no abrimos el juego y el debate a la comunidad de que se quiere hacer con algunos sectores del bosque, vamos condenados al fracaso”, dijo el trabajador de bosques, a lo que añadió “el objetivo del programa es planificar a largo plazo, teniendo en cuenta las actividades en los predios y pensando en la recuperación del ambiente” .

En el sector las tareas de reforestación de dichas áreas se plantaron maqui, ciprés, coihue, roble doble pellín; es importante indicar que en el sector del quemado también se observan renovales de laura.

Guzmán recordó que desde el año 2015, se viene trabajando en una mesa interinstitucional, con participación de Bosques, INTA, CIEFAP, ONG, Municipios, viveros escolares, Universidad, entre otros actores comprometidos con el tema.

Así mismo se hizo hincapié en que el cambio climático que se vive a nivel mundial del que la zona de la cordillera andina no está exenta, es un factor que preocupa ya que se sabe que, si no se registran lluvias importantes en la zona quizás las especies reforestadas no logren supervivir. “Tenemos, como organismo, instituciones y comunidad comenzar a tomar conciencia. Ejecutar acciones concretas es importante para que la comunidad se vuelva a enamorar del bosque nativo …” subrayó el referente del programa de restauración de la secretaria de bosques.

Entrega de plantas a damnificados incendios

Semanas atrás, en paraje Golondrinas junto a los actores locales (junta vecinal, asociación de productores), se efectivizó la entrega a unas 70 familias damnificadas por los incendios de 1400 plantas de diferentes especies de nativas.

Mario Guzmán, adelantó que se trabaja junto al municipio en la organización de actividades y tareas en los barrios populares afectados por el fuego, para coordinar la entrega de plantas.

Por último, en el marco de las acciones concretas en terreno , el referente de bosques insistió que “ Es importante trabajar con la gente, si nosotros no logramos transmitir la experiencia y el conocimiento que tenemos, es difícil que se logre un trabajo serio, el estado no puede con todo, porque la superficie de bosque que se quemó es enorme, por eso necesitamos de todos , ONG, organismos del estado, comunidad común . Para el año que viene tenemos planificado en el marco del programa de restauración, atacar más hectáreas ,vamos a tener un pool de unas 40 mil plantas para la zona, lo que nos permitirá seguir avanzando y trabajando en serio ; es hacer lo que se viene haciendo en Cholila, en donde estamos plantando un promedio de 80 mil plantas por año obviamente con la participación del estado pero también con mucha otra gente comprometida con el ambiente “ .