Sánchez sobre no renovación de contratos:” La decisión ya está tomada y es firme “

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, señaló que los cinco contratos a los que hacen referencia los empleados municipales que hoy se concentraron en el hall de ingreso al edificio, no se renovaran afirmando que la decisión ya está tomada y es firme; al tiempo que indicó que en total son 10 los contratos de tareas específicas que no se renovaran.

A lo que añadió “ Nos llama mucho la atención que se genere aparentemente una retención de servicio, cuando este ejecutivo ha trabajado durante todo el año pasado en generar un aumento muy importante que ronda el 61%; además de empezar el año con un aporte de monto fijo que mejora los ingresos a los trabajadores”, al tiempo que reconoció que los salarios de los trabajadores municipales a pesar de ello están muy retraídos en relación a los costos de la canasta básica; a partir del mes de enero un trabajador contratado alcanzan un monto de $24.500 pesos. Así mismo indicó que en relación a la retención de servicio realizada el día de hoy por un grupo de empleados, el ejecutivo municipal hará la denuncia correspondiente ante la secretaria de trabajo.

El mandatario también hizo hincapié en la importancia de poder contar con un presupuesto 2022 real y actualizado, como el presentado al HCD para su aprobación cuestión que cerrado el año legislativo 2021 no sucedió; ya que el mismo entre otros ítems contempla los acuerdos y proyección de incrementos salariales de trabajadores municipales; además de la adecuación tributaria municipal.

Por otra parte Sánchez, reconoció que existen denuncias de contratados en casa de los abuelos ante la secretaria de trabajo de la provincia, que será la que tenga que investigar y determinar si los supuestos destratos sucedieron.

Finalmente Sánchez, subrayó que cualquier tipo de medida de retención de servicio laboral, no perjudica la gestión “ en esta época de temporada alta, están perjudicando al destino turístico, prestadores del sector; y a la población en general por lo que significa el turismo como ingreso a la economía de Lago Puelo”.