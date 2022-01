Lago Puelo: Empleados municipales se movilizan en reclamo por la no renovación de cinco contratos laborales

Desde las primeras horas de la jornada laboral del día de hoy, empleados municipales de Lago Puelo, se movilizan y levantan su voz de reclamo en apoyo a cinco contratados a los que no se les renovó el contrato. Aseveran que a dicha situación se llegó por denuncias y reclamos de los trabajadores afectados por maltrato laboral.

Así mismo advierten que la no renovación del contrato les fue notificada de forma informal este domingo mediante mensaje telefónico. Se trata de dos trabajadoras del sector de tránsito y tres de la casa de los abuelos.

Los trabajadores en pie de reclamo, exigen respuesta al intendente Augusto Sánchez.

Además aclaran que “no es una medida política”, sino que se trata de un reclamo sindical en defensa de los derechos de los trabajadores a quienes no se les renovó su contrato laboral.