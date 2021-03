Sánchez” Hoy no es un día de festejos, es un día para reflexionar y reconstruirnos “

DIA INTERNACIONAL DE MUJERES Y DISIDENCIAS

En el marco del día internacional de la mujer y disidencias, las trabajadoras municipales de Lago Puelo adhirieron al paro 8M, en ese marco el intendente el gobierno municipal de Lago Puelo, Augusto Sánchez, en diálogo con Noticias de la Comarca subrayó “no es un día de festejos, es un día que nos tiene que llamar a la reflexión a muches y a reconstruirnos. En algún momento en esta sociedad ha ubicado a la mujer en un escalón o espacio inferior al del hombre, cosa que me parece totalmente desacertada …todos somos iguales, no tiene que haber diferencia entre hombres y mujeres, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos”.

Por otra parte, Sánchez, añadió que en este día se ven circular mensajes de felicitaciones, “yo por eso les digo que no es un día para felicitar, es un día para la reflexión y fundamentalmente que nosotros necesitamos a las mujeres libres pensantes y libres”.

El gobierno municipal de Augusto Sánchez, cuenta con una cantidad de mujeres interesantes cumpliendo roles dentro de la función pública, política y social, consultado el mandatario si esto obedece a una decisión política, respondió “Es una decisión política que no está pensada desde un cupo, sino de entender que las mujeres tienen las mismas posibilidades y capacidades, y si están en distintas funciones como responsables de áreas, es por mérito y capacidad propia. Están no por cumplir con algún cupo, están porque se lo merecen” destacó el intendente de Lago Puelo.