Rio Negro: Tres estudiantes Chubutenses no fueron autorizados a ingresar a la provincia y hacen el aislamiento preventivo en El Bolsón

Desde la dirección del hospital de El Bolsón, este miércoles se confirmó que a esa ciudad rionegrina arribaron en un micro procedente de Buenos Aires tres jóvenes estudiantes con domicilio en la provincia del Chubut (El Hoyo y Cholila), que cumplen el aislamiento preventivo obligatorio en El Bolsón, debido a disposiciones que le impidieron cruzar el Paralelo 42º y llegar a sus hogares. La no autorización de ingreso a territorio chubutense, estaría relacionado con lo establecido en el Art. 5 por el decreto provincial Nº 493/2020.

La situación fue confirmada por la directora del hospital Dra Mirna Lamberto, quien informó que los jóvenes viajaron junto a otros 28 jóvenes que arribaron el domingo a la ciudad de El Bolsón, en un micro enmarcado en el programa nacional “Regreso a Casa”, el cual para poder reservar un lugar (pasaje) demanda una declaración jurada nacional indicando el destino final, es así que en dicho se concretó dicho viaje.

Para sorpresa de las autoridades sanitaria del hospital de El Bolsón , más precisamente el equipo de epidemiologia al realizar la toma de datos y declaración de arribo se constató que los tres jóvenes chubutenses no contaban con autorización para cruzar el Paralelo 42º e ingresar con destino final a sus hogares , debido a disposición provincial.

Así mismo Lamberto dejó en claro que los estudiantes tenían conocimiento de dicha situación sabiendo que deberían realizar el asilamiento preventivo en El Bolsón.

La directora del nosocomio público de El Bolsón, Mirna Lamberto subrayó que al tomar conocimiento de la circunstancia se comunicó con el nivel central del ministerio de salud de Rio Negro y el COEM , para corroborar el procedimiento, que implica independientemente que los jóvenes tengan domicilio en otra provincia, el sistema sanitario debe contenerlos , hasta emocionalmente.” Debemos dar respuesta igual porque el territorio nacional es uno y pertenecemos a un sistema sanitario público, donde nos tenemos que solidarizar por la pandemia mundial de coronavirus”.

Por otra parte Lamberto advirtió no tener comunicación ni con sus pares de hospitales de localidades chubutenses vecinas ni el área programática de la región. Así mismo consideró que “El ser joven no es garantía de que no sean portadores del virus, ya que pueden llegar a ser foco de contagio y nos obligaría a dar respuesta sanitaria ante la posibilidad que presenten síntomas. Tampoco es un detalle menor tener que cargar el SISA a pacientes que en realidad son de otra provincia”.

Ante las declaraciones realizadas por la directora del hospital de área de El Bolsón, al ser consultado por la situación su par de El Hoyo, Lic. Febo Sosa, informó que “ En ningún momento fue notificado a salud Chubut del arribo de estos chicos que dicen que quedaron allá”, al tiempo que añadió que” lo único que teníamos notificado era el arribo de dos personas procedentes desde Buenos Aires( madre y nena) en tratamiento médico. Actuamos en base al protocolo que tenemos que actuar. El micro que digo entro alrededor de las 17 horas del domingo, que fue cuando se las busco en el Paralelo 42º y se los traslado hasta el domicilio en donde permanecen haciendo el aislamiento social .Tuvimos siempre avisados del viaje de etas dos personas, incluso teníamos conocimiento que el ultimo control sanitario se les realizo en Bariloche y el ingreso del micro al retén norte de El Bolsón”.

Respecto a la situación de los jóvenes estudiantes el director del hospital de El Hoyo, indico “Me llama mucho la atención, nosotros todos los micros y viajeros que ingresan a la localidad son informados al hospital, generalmente esto lo coordina el municipio… así que no sé cómo fue “.

Febo Sosas recordó que durante la pandemia siempre se trabajó coordinadamente para la recepción y monitoreo de viajeros, aplicando el protocolo correspondiente .Actualmente estamos entre 10 y 15 personas en aislamiento preventivo“.

En contrapartida a lo manifestado por Lamberto en referencia a la falta de comunicación con sus pares del noroeste del Chubut, Febo Sosa, si bien reconoció que no tienen mucho diálogo quizás porque se manejan con ministerios distintos, ambos tienen los respectivos teléfonos y en su caso disponible las 24 horas del día “La comunicación puede ser fluida cuando ella lo requiera. De todas maneras estoy agradecido a su hospital porque nos ha dado respuestas ante varios casos de urgencia”.

Así mismo Febo sosa, dijo que la última comunicación que tuvo en el marco de la pandemia fue con la infectologa Romina Hansen, sabiendo que tenemos familias compartidas de un lado y del otro del Paralelo 42º, me puse a disposición de la profesional para trabajar en conjunto en el caso de tener que proceder en forma conjunta a aislar personas por algún caso compartido.

Por otra parte el director del hospital si bien reconoció que en la localidad de El Hoyo ha habido casos sospechosos, por fortuna todos fueron descartados, por lo que a la fecha no hay ningún sospechoso.

¿Que establece el Decreto Provincial Nº 493/2020?

Se estima que la situación que tiene como protagonistas a tres jóvenes estudiantes con domicilio en Chubut, más precisamente en El Hoyo(2) y en Cholila(1) , quienes quedaron cumpliendo aislamiento preventivo en El Bolsón Rio Negro, sin poder cruzar el paralelo 42º e ingresar a la provincia y llegar a sus respectivos hogares, está atravesada por el Decreto 493/2020, decretado el pasado 16 de junio por el gobierno del Chubut, en cuyo artículo Nº 5 que reza en uno de sus párrafos: Restrínjase por el plazo de 14 días previsto en el Art. 1, el ingreso de personas a la provincia del Chubut , limitándolo exclusivamente al abastecimiento, a las autorizaciones que se expidan con fundamento en acreditadas razones de salud, y a las debidas justificadas y autorizadas por la autoridad competente. Suspéndase el otorgamiento de todo otro permiso de ingreso terrestre o aéreo al territorio provincial.