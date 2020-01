Reconocimiento a atletas de El Hoyo destacadas a nivel nacional en el 2019

Cuatro atletas de El Hoyo, recibieron diploma de reconocimiento en el marco de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, por los logros obtenidos durante el 2019, en distintos eventos deportivos. Sergio Jara profesor de la escuela municipal de atletismo en diálogo con Noticias de la Comarca, destacó “ Las chicas obtuvieron 4 medallas nacionales de sub campeonas en el máximo de sus categorías. Por eso me parece súper importante el reconocimiento a Megara, Priscila Iara y Denisse, que se esfuerzan y entrenan con muchísimo compromiso, respeto y responsabilidad “

Sergio Jara, además destacó “ El 2019 fue muy positivo desde el punto de vista de los logros, pudimos traer un total de 4 medallas y podio nacional, con mucho esfuerzo , trabajo, entrenamiento y también esfuerzo económico, por lo que llegar a lo más alto del deporte nacional y que las atletas logren esto, para mí son un ejemplo , y cuando se dan estos resultados se tiene que reconocer a los jóvenes que nos representan entre las mejores del país” .

Logros obtenidos por las atletas hoyenses reconocidas:

Megara Spina: sub campona nacional de clubes en salto triple sub 18 Comodoro , selección Chubut en Nacional Juegos Evita 2019 sede Mar Del Plata

Denisse Luna : sub campeona Argentina salto triple sub 23 sede Rosario ; atleta ubicada en el Ranking Argentino.

Priscila Lazari : es la q más logro obtuvo en el 2019 en disciplina marcha atlética 3 Km. , consagrándose campeona provincial Evita, sub campeona nacional juegos Evita, sub campeona Argentina Nacional Federados sede Córdoba ; también entro en el Ranking Argentino.

Iara Tognetti : sub campeona provincial Evita salto en alto y nacional sub 14 en Amanecer Rusconi , participo en provincial Evita y nacional sub 14.