“Queremos que se haga justicia, para que no les pase a otros, mi viejo ya no está más…” dijo uno de los hijos de Tino John

A dos meses de la muerte de Tino John en manos del GEOP, sus hijos aún no pueden creer lo sucedido, con el dolor a flor de piel sacan fuerza para pedir justicia, porque consideran y entienden que no se cumplió con los protocolos y las leyes nacionales y provinciales de actuación vigentes, en caso de personas con alteraciones en su salud mental, como el caso de su padre que padecía trastorno de bipolaridad. “Queremos que se haga justicia, para que no les pase a otros, mi viejo ya no está más…” sostuvo su hijo Donato.

Donato John, recordó que el día anterior al hecho en el que el Grupo de operaciones especiales de la policía del Chubut(GEOP) terminó con la vida de Tino, ellos ( sus hijos), habían charlado y puesto en conocimiento a la autoridad policial( comisario de El Hoyo) , sobre el trastorno mental que padecía su padre , por lo que se solicitó y acordó que en caso de llevarse a cabo alguna orden judicial, se coordinara con ellos el ingresó previo al lugar con un profesional psiquiátrico y miembros de la familia para su contención .

Sus hijos, Donato, Martin y Dana habían estado el día anterior a su muerte, con Tino quien estaba descompensado y necesitaba estabilizarse con la intervención de un profesional. Por las características propias de la enfermedad y conociendo sus tiempos y reacciones, tanto sus hijos como su pareja(Claudia) , decidieron el 26/06 por la tarde dejarlo solo para regresar al otro día a la mañana, horario en que él cuando padecía este tipo de episodios solía estar más tranquilo con una baja de su nivel de exaltación.

Y así sucedió el jueves (27/05) , la pareja de Tino tras pasar la noche en la casa de la madre de sus hijos , la mañana del jueves 27 de mayo fue llevada por Dana a la vivienda en primer lugar para evitar ir todos juntos en un mismo horario , pero lamentablemente “ tras su arribo en contados minutos se produjo el desenlace con el ingreso al hogar de las fuerzas especiales armadas, ultimando de un tiro en la cabeza a Tino” , recordó uno de sus hijos.

Es válido, remarcar que la víctima estaba bajo tratamiento y medicado, pero su trastorno de bipolaridad se agudizó tras el mega incendio del 9 de marzo que afecto su propiedad, por lo que se encontraba en una situación emocional y psicológica inestable.

«Mi viejo no era Bin Laden…»

Los procedimientos judiciales y policiales de este tipo con personas con trastorno en su salud mental, tienen que desarrollarse bajo un protocolo, y las leyes nacionales y provinciales vigentes, lo cual sus hijos, víctimas directas del hecho, consideran que la justicia y la fuerza armada a cargo del operativo no cumplieron.

Donato John, en diálogo con noticias de la comarca, aseguró que ese día (27/05) la justicia del Chubut llevó a cabo el allanamiento(de requisa y secuestro de armas, sin orden de detención) ordenado a raíz de una denuncia de vecinos, y ejecutado por un grupo especial de operaciones de la policía del Chubut, estando en conocimiento del padecimiento del trastorno mental de Tino sin la intervención de un equipo de salud mental, una ambulancia, ni mediador especializado. ” Lo resolvieron de la peor manera, pena de muerte y se terminó… a ningún delincuente lo trataron como a él, que se encontraba en su vivienda alejado de un montón de vecinos porque el más cercano está a 500 mts, no tenía rehenes, no había riesgos, eso es lo que nos llama la atención la velocidad con que fueron y lo mataron de un tiro en la cabeza para resolver y terminar con un problema. Terminaron con su vida como que era Bin Laden, y no era así … “

Los hijos de Tino John, están siendo representados por el Dr. Edgardo Manosalva, que se está encargado de recabar la información judicial de la investigación entorno al hecho , la cual está siendo analizada para poder resolver la presentación como querellantes.

Al cierre de esta edición no estaba abierta la investigación penal preparatoria, que es el paso formal que se debe dar en audiencia, el abogado de la familia John, entiende que además del policía del GEOP que efectuó el disparo letal aquel 27 de mayo, entorno a la causa hay más personas para imputar e investigar con responsabilidades directas en el operativo.

Finalmente al ser consultado Donato, que le diría al fiscal y las autoridades competentes en la causa, si tuviera la oportunidad de charlar con ellos, respondió “ Que se ponga un poco en el lugar de la familia , en el lugar como si a ellos les hubiera pasado … había tiempo para resolverlo de otra manera – aseveró- , y que la próxima lo piensen bastante más ante de actuar ”.