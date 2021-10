Puratich participó del debate organizado por la UNPSJB y faltaron las candidatas de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos

El candidato de Chubut Primero se destacó en su exposición, detallando cada una de las propuestas del espacio que representa. Faltaron las candidatas a diputadas nacionales de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, y del Frente de Todos, Eugenia Alianello.

El ministro de Salud y candidato a diputado nacional de Chubut Primero, Fabián Puratich, formó parte del debate organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), sede Comodoro Rivadavia, y lamentó la ausencia de las candidatas de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, y del Frente de Todos, Eugenia Alianello.

El debate, moderado por la periodista Virginia Navarro, trató temáticas centrales sobre las que los candidatos pudieron exponer sus propuestas.

En el caso de Puratich, brindó una exposición clara y concreta en cada uno de los ejes planteados: desarrollo productivo y económico, conectividad, infraestructura, entre otros.



Debate constructivo

Sobre la participación en el debate, el candidato de Chubut Primero señaló que «fue muy constructivo, me llena de orgullo haber formado parte de la propuesta. Me hubiese gustado que estén todos los candidatos que estamos disputando las bancas en la Cámara de Diputados».

«Fue un espacio enriquecedor, esto nos llena de energía y de ganas, y nos convence cada vez de por qué tenemos que estar en el lugar que queremos estar porque somos de Chubut», precisó.

En ese marco, señaló que «nosotros no nos escondemos nunca, damos la cara todos los días, como lo demostramos en la gestión también lo demostramos en el debate cuando algunos cobardemente no quisieron participar».

«Las candidatas de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos faltando al debate hicieron un desplante a la democracia, con su ausencia me hacen creer que no tienen ideas para debatir», enfatizó.



Propuestas claras

Puratich afirmó que «los únicos que estamos haciendo propuestas claras somos nosotros, que conocemos la realidad de la provincia».

Por eso «durante el debate pude exponer claramente sobre cada uno de los ejes, para los cuales contamos con propuestas, para incentivar el desarrollo económico, la generación de inversiones, puestos laborales, la conectividad».

«Nosotros trabajamos por y para la provincia, para darles beneficios a todos los chubutenses, para llegar con las respuestas que están esperando para mejorar su calidad de vida», destacó.



Ausencias

Por su parte, la candidata a diputada nacional de Chubut Primero, Vanesa Abril, señaló que «el debate es un espacio democrático para que el pueblo tenga las herramientas necesarias para decidir».

«Bajarse de un debate 24 horas antes no es un problema de condiciones, es un problema de ideas», expresó.

Por último, manifestó que «los chubutenses se merecen saber a quienes van a votar».