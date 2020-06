Puratich considera que la vuelta a clases en Chubut debería ser “en septiembre”

El ministro de salud del Chubut, difiere con Nación, en la posibilidad de que las clases presenciales se retomen el mes de agosto, ya que considera que antes hay que capacitar al personal de instituciones educativas, redistribuir la cantidad de alumnos por aula ya que las mismas no tienen que estar congestionadas; además de remarcar que en la Patagonia en el mes de agosto aun hace frío y hay gran circulación de virus respiratorio.

Puratich, en declaraciones a FM Esquel, hizo referencia a las sugerencias de nación sobre el reinicio de clases presenciales, sosteniendo al respecto «Hay que pensar todo, trabajar y no arrebatarnos en estas decisiones, pequeños errores pueden causar grandes daños”, al tiempo que considera que las clases no deberían comenzar en agosto, como lo está sugiriendo Nación. Además destacó que en agosto hay gran circulación de virus respiratorios en nuestra zona.

“La posibilidad de vuelta a clases en el mes de agosto fue propuesta por Nacional”, dijo el ministro, mientras explicó que cada provincia tiene la facultad de activar cada actividad de acuerdo a su contexto.

Para más adelante sostener que “primero hay que capacitar docentes, auxiliares, y a los alumnos, hay que redistribuirlos ya que las aulas no tiene que estar tan congestionada, hay que tomar muchas medidas”, indicó para más adelante subrayar “Yo pensaría más en capacitar a alumnos, maestros y preparar establecimientos en agosto, para poder comenzar en septiembre, en la época de la primavera”, aunque aclaro que la vuelta a clases puede darse de acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar.