Puerto Madryn advierte que la nueva  ley de pesca que pretende impulsar el gobierno los perjudica

La postura del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre terminó por marcar el posicionamiento de una buena parte del arco político, tras una reunión que el mandatario encabezo con diputados provinciales de esa ciudad, en donde el tema central abordado fue la Ley de Pesca, que el gobierno intenta impulsar. A las pocas horas de ese encuentro dio marcha atrás y/o freno la presentación del proyecto, que impulsa la creación de una empresa pesquera estatal con participación privada, como ente regulador de la actividad.

Tras el encuentro el mandatario de Puerto Madryn, fue claro y contundente al sostener respecto al pretendido proyecto de ley impulsado por el gobierno provincial “así como está, no es viable”.

En el encuentro se analizó el texto de la lo que pretende ser la nueva ley de pesca, arribando a la conclusión que “no estamos hablando de una repartición equitativa para todas las ciudades. Le están quitando a localidades como Madryn, para darles a otras. Y no solo no recibimos los mismos beneficios, sino que –además- tenemos más imposiciones” aseveró Sastre-.El jefe comunal dejó muy en claro que como está planteada “las responsabilidades y las exigencias recaen sobre Madryn, mientras que los beneficios se reparten entre otras ciudades” acotando que “acá no se trata de quitarle a uno para darle a otro, deberíamos estar hablando de beneficios que sean equitativos para todos”.

Afirmó que “esta Ley de Pesca es perjudicial para las empresas de la ciudad, que son las que en mejores condiciones están, y ni hablar de la cantidad de empleos que genera el sector en Madryn. Es nuestra responsabilidad defender lo nuestro”.

Además el intendente explicó que el encuentro tuvo como propósito que “los legisladores de nuestra ciudad estén al tanto de lo que sugiere esta Ley, que no solo incrementa la presión tributaria a las empresas pesqueras con nuevos impuestos que se incorporan, sino que además se plantea en forma arbitraria hacer una transferencia directa de recursos en detrimento del resto de los puertos provinciales”.