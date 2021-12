Productora de Fruta Fina Mirta Cayú: “Se nos está muriendo la producción “

Mirta Cayú, es productora de fruta fina propietaria de chacra La Elegida de las Golondrinas, la última semana hizo público un reclamo y llamado desesperado aseverando “Se nos está muriendo la producción “, ante la falta de agua tanto para el sector agrícola productivo como así también de uso domiciliario; advirtió que si la provisión de agua no mejora, estiman que las perdidas van a rondar en un 60 %, “No es para nada agradable en este momento estar siendo productor”, dijo con visible preocupación y dolor en su mirada.

Si bien en Paraje Las Golondrinas el problema en los sistemas de captación y distribución de agua es de vieja data, la mujer indicó que en las últimas semanas con la llegada de los primeros calores la situación empeoro lo que obliga al sector productivo, enfrentar un panorama crítico y poco alentador. Al tiempo que se lamentó que éste año debieron definir prioridades pensando en salvar parte de la producción, es así que tuvieron que sacrificar el invernáculo en el producen plantines de frutilla.

“Yo lo que quiero que entiendan las autoridades, es que nosotros realmente vivimos de esto, no recibimos nada de nadie, lo que generamos es para sustento nuestro, damos trabajo, pagamos impuestos … si uno no protesta y se calla es como queda todo en la nada. Estamos sufriendo, y todavía no es verano, si esto sigue así no sé hasta cuándo vamos a poder sostener la plantación de frutillas, corinto, frambuesa…”

Mirta Cayú, indicó que la chacra cuenta con un sistema de manejo de riego por cinta de goteo controlado, que demanda de forma diaria unos 15 mil litros de agua para sostener la plantación de unas 50 mil plantas de fruta fina.

Así mismo señaló que el sector de elaboración de productos regionales (dulces, conservas etc.) también se encuentra paralizado por la falta de agua, que le impide producir bajo buenas practicas e higiene de manufactura y elaboración.

Es válido recordar que el sector donde está ubicada desde hace 17 años chacra “ La Elegida”, es un sector agrícola el cual históricamente alimentaba el riego con agua provista de la zona de mallín, el cual por diversas causas , entre ellas el factor de cambio climático con registro de sequias y el crecimiento urbano sin planificación del paraje, bajo su nivel de caudal demandando la inyección al sistema de otra captación desde el arroyo catarata, lamentablemente destruido por el incendio del 9 de marzo, en donde por estos días se ejecuta una obra provisoria para palear la demanda del líquido vital tanto del sector agrícola productivo como así también de uso domiciliario. Otra cuestión importante a informar es que en paraje Las Golondrinas es inviable la construcción de perforaciones por las características propias del suelo montañoso. En ese sentido Cayú dijo “No hay una planificación del sistema de agua, no está sectorizado productivo y domiciliario, todos recibimos por una misma manguera, creo que eso no debería ser así, es necesario que se haga un estudio serio para que pueda sectorizarse…”

La productora, agradeció la predisposición y preocupación de la funcionaria municipal Paula Acosta que se comunicó con ellos y coordinó el envío de un camión cisterna para ayudarlos a palear la situación hasta tanto se finalicen la obra provisoria que están ejecutando desde el arroyo Catarata.

Al faltante de agua, se suma el grave problema en el abastecimiento de energía eléctrica, con el registro de cortes del servicio que lamentablemente ya son habituales, y obligan a la población común y al productor a estar provistos de grupos electrógenos para paliar el problema con todo lo que ello significa. En el caso del sector productivo sostener el funcionamiento de las cámaras de frio para conservar la producción, agrava mucho más la situación por el incremento de costos.