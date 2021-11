Pogliano responsabilizó a Odarda y evalúa iniciarle una demanda por los hechos ocurridos en El Bolsón

El intendente apuntó a Magdalena Odarda presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas(INAI), como responsable de los hechos de violencia ocurridos en las calles en pleno centro de El Bolsón. “Pedimos que se esclarezca lo sucedido en la Cuesta del Ternero porque toda muerte es repudiable”, dijo el mandatario en relación al hecho que tuvo como saldo un hombre muerto y un herido de gravedad.

Pogliano además subrayó “Fue una larga noche, estamos en un día triste con lo que sucedió en la localidad, la violencia nunca es el camino … hemos hechos reiterado pedido de paz, pero la violencia en nuestra localidad no cesa. Queremos recuperar la paz social es lo único que pedimos…”

Así mismo abonó la hipótesis que indicaría que los autores del homicidio y herida de gravedad, provocado con disparos de revolver calibre 22 fueron ejecutados por dos civiles que habrían ingresado al lugar.

Pogliano:” Odarda es responsable de la violencia que hubo en la localidad “

Más adelante el intendente sostuvo que “ Nada justifica lo que sucedió a posteriori de esa situación en el centro de El Bolsón, así como nada justifica las declaraciones de Magdalena Odarda, que lo único que hizo fue enardecer El Bolsón, por la que la considero una de las responsables de la violencia que hubo aquí en la localidad”.

También confirmó que están evaluando con los abogados del municipio y en conjunto con el gobierno de la provincia la presentación de una demanda contra la presidenta del INAI , “ Porque no es tan fácil y libre poder hablar y generar un perjuicio tan grave”, aseveró el mandatario municipal.

Por otra parte, el intendente Pogliano, dijo no entender que es lo que espera el Ministerio de Seguridad de la Nación para intervenir con las Fuerzas Federales. “No sé si esperan que halla algún muerto más en las calles de El Bolsón, o en qué tipo de situación contemplarían el accionar de la fuerza federal… estuvieron patrullando de a grupos de a tres hasta ayer, y anoche no se vio ninguno a 10 km a la redonda “, consideró.

Así mismo, el mandatario subrayó que “si no hubiese sido por estos gauchos que estaban en el clasificatorio de Jesús María, que decidieron dar una mano-hasta limpiaron la calle- una cosa de locos el accionar, pero si no hubiese sido por ellos que lograron sacar a los manifestante de allí, con los desmanes que venían haciendo, prendiendo fuego cerca de dos estaciones de servicio , rompiendo en particular el local que me toca de cerca… pero eso no es lo importante, acá los vecinos de El Bolsón nos sentimos desprotegidos en una situación compleja en un grupo minúsculo de violentos que encapuchados y con palos intentaron infundir el terror entre los vecinos de la localidad” .

La justicia no Esclarece ningún hecho

Finalmente, Pogliano indicó que todos los hechos violentos que se vienen sucediendo en El Bolsón están encadenados (quema oficina de turismo, quema sede del Club Andino, quema maquina en campamento vialidad provincial), y hasta el día de la fecha no se han esclarecido.

También recordó que la denuncia por amenazas contra su persona, protagonizada en Cuesta del Ternero por encapuchados armados, y a pesar de que se aportaron datos que los identificaban, tampoco cuenta con una resolución judicial. “No tengo dudas que son las mismas que estaban anoche infundiendo terror “, aseveró Pogliano.