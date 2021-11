Cuesta del ternero: Un hombre muerto y otro joven herido de gravedad ambos integrantes de Lof Quemquentreu

La tarde de ayer, se tomó conocimiento a raíz de un audio del referente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Nelson Avalos y mensajes enviado desde movimientos y organizaciones mapuches, sobre la muerte de un joven de 29 años y otro muchacho herido en el sector de tierras en conflicto, bajo recuperación por parte del Lof Quemquentreu. Recién hoy el gobierno de Rio Negro comunicó oficialmente que una comisión judicial constató la muerte de un hombre con herida de arma de fuego.

La primera versión fuerte que trascendió hablaba de que habían sido víctimas de represión policial, lo que con el correr de las horas el gobierno de Rio Negro salió desmentir y a aclarar que desde la Policía de Río Negro no se dieron órdenes de actuaciones, ni se llevó a cabo ningún tipo operativo o intervención que tenga que ver con dicha situación. Si bien aún no hay información oficial judicial que abone una hipótesis firme; trascendió que los disparos fueron ejecutados por dos individuos (supuestos cazadores) que ingresaron al lugar.

La víctima fatal, Elías Garay, de 29 años, habría recibido un disparo letal en la cabeza, en tanto otro joven, peñi del Lof Quemquentreu, Gonzalo Cabrera, resultó gravemente herido de dos disparos en el abdomen, y fue intervenido en el hospital de El Bolsón.

El hecho de violencia, que tuvo como escenario las tierras en conflicto en Cuesta del Ternero; en horas de la tarde –noche del domingo generó desmanes y actos violentos en pleno centro de El Bolsón, en donde un grupo de manifestantes a cara cubierta portando palos, encendieron cubiertas, arrancaron que quemaron carteles en intersecciones de la avenida principal a escasos metros de dos estaciones de servicio; también atacaron a pedradas e ingresaron al interior del local de la agencia de quiniela propiedad de la mujer del intendente, provocando importantes daños al mobiliario y equipamiento tecnológico. Un móvil de bomberos que se hizo presente en el lugar para resguardar las estaciones de servicio, ante el riesgo de incendio, también fue atacado a pedradas por los enardecidos manifestantes, que reclamaban por la muerte de Garay, miembro de la comunidad.

También en horas de la tarde hubo expresiones de reclamo frente al edificio de la fiscalía judicial.

En tanto otro grupo de manifestante, se instaló durante varias horas en la guardia del hospital, a modo de vigilia por el estado de salud del joven herido.

Grupo autodenominado “Patriotas” dispersaron manifestación

Un grupo de vecinos y vecinas que festejaban el día de la tradición y el sentir popular de las raíces criollas, en un predio ubicado a tan solo dos cuadras en donde el grupo de enardecido se manifestaba, decidió agruparse y con la gauchada de a pie y a caballo, intervinieron el lugar con el objetivo de dispersar a los manifestantes, lo que finalmente terminó sucediendo cerca de la media noche del domingo.

Joven herido se encuentra estable

Así lo confirmó el día de hoy, María Luisa, madre de Gonzalo Cabrera. El joven de 22 años herido de gravedad y quien fue intervenido en el hospital de El Bolsón, se encuentra estable, con fiebre.

La mujer en diálogo con Radio Nacional El Bolsón, apuntó responsabilidades sobre el arco político provincial, nacional y local. Al tiempo que denunció públicamente que el grupo de tradicionalistas que disuadieron la manifestación en las calles céntricas, en las puertas del hospital los amenazaron de muerte.

En ese sentido dijo los políticos son los responsables, “porque esto es por el territorio, nosotros luchamos por la no minería, no más venta de agua, para que no nos saquen más territorio, esto no va a quedar así … porque hubo un joven muerto y un joven herido, esta lucha empieza recién…” advirtió la mujer, quien además adelantó que realizará las denuncias que tenga que hacer.