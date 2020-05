Pogliano reconoció que fallaron los controles en la ruta que une El Bolsón con Bariloche

Lo hizo en conferencia de prensa, al referirse al nuevo caso positivo en El Bolsón, con nexo epidemiológico con un paciente activo de Bariloche.

Al respecto el mandatario de El Bolsón, dijo “Es evidente que fallaron los controles, por ello pedimos informes a la Policía, para que se aclare esta situación y también para llevar tranquilidad a la población. También solicitamos que se apliquen las sanciones correspondientes””

Las manifestaciones las hizo hoy en rueda de prensa, ante la consulta del caso positivo, ocasión en la que se encargó de aclarar que en El Bolsón no hay circulación comunitaria del virus.

Por otra parte se encargó remarcar el trabajo que vienen haciendo las instituciones, tanto de seguridad y salud. Así mismo respecto al caso positivo que afecta a un policía de Comisaria 12, ponderó la labor del hospital de área, que ha logrado reconstruir el entorno del paciente y aislar a los contactos estrechos.

Si bien reconoció que hubo fallas en los controles, también indicó que por el error que pudo haber cometido una persona no se puede estigmatizar a toda la institución policial. Pogliano a esto añadió “más allá de buscar para adelante cuales fueron la responsabilidades, no podemos castigar a esta persona que la debe estar pasando mal”, “ No podemos estigmatizar y hacer una casa de brujas, por un hecho aislado, cuyo nexo epidemiológico está determinado y aislado todo su entorno estrecho” , enfatizó el intendente .

Por otra parte llamó a la población a tener empatía , a estar tranquila sin miedo, y sobre todo a cuidarse y tener en cuenta todos los recaudos necesarios recomendados desde el ámbito de la salud.

En relación a las flexibilización de actividades en el marco de la cuarentena administrada, el mandatario municipal, sostuvo que las determinaciones tomadas hasta el momento continúan vigentes, aunque confirmó que ante la situación de este nuevo caso positivo se va a esperar a tomar nuevas medidas, a espera de la evolución que vayan teniendo los contactos estrechos aislados.