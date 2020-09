PARTIDO JUSTICIALISTA – LAGO PUELO Democracia y Golpes Blandos

“Empezamos con Pol, seguimos con Sánchez, Epuyén y vamos por la provincia”

Desde el Partido Justicialista de Lago Puelo, columna vertebral del Frente de Todos, no podemos dejar de expresar nuestra sorpresa y honda preocupación ante los supuestos dichos de uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio de nuestra localidad y asesor legal del Concejo Deliberante de El Hoyo, Dr. Hugo Cancino.

Entendemos que debe retractarse o aclarar en forma urgente su posición sobre un intento de desestabilización de los gobiernos locales de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén.

No dejamos de observar que esta línea de pensamiento es cercana a lo expresado

algunas semanas atrás por el ex Presidente interino Eduardo Duhalde respecto a un posible golpe de estado contra nuestro Gobierno Nacional y Popular electo democráticamente hace apenas 9 meses.

También nos sorprende que estas manifestaciones pudieran ser sostenidas por un afiliado del radicalismo, ya que en 1983, bajo la Presidencia de Raúl Alfonsín, nuestro Pueblo dijo

Nunca Más a la ruptura del orden democrático.

Sin dudas esperamos el absoluto repudio de las fuerzas políticas y sociales de nuestra localidad a estos dichos y esperamos la pronta aclaración sobre los mismos del ex Convencional Cancino.

CONSEJO de LOCALIDAD .- LAGO PUELO