Para Marques la provincia tiene una responsabilidad primaria en las usurpaciones del territorio

En respuesta a las declaraciones del Ministro Massoni, que acusó a funcionarios municipales por permitir ocupaciones de tierras, el viceintendente de Lago Puelo Alejandro Marques dijo que la responsabilidad primaria es de la provincia del Chubut , al sostener “ Acá hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el abandono que ha habido de la provincia por más de 40 años de un montón de territorio en el cual se produjeron diferentes procesos de ocupación irregular del territorio”.

Marqués, remarcó que el actual gobierno municipal ha actuado con mucha prudencia y firmeza para garantizar el patrimonio de vecinos y vecinas, aunque reconoció que hay cuestiones que los exceden, como lo sucedido en la parcela 8 en donde no tuvieron ningún tipo de respuesta por parte de a justicia, al no poder demostrar que el municipio era propietario de la tierra, y eso es cierto ya que es responsabilidad dela provincia, además advirtió que cada vez que tuvieron que pedir que se intervenga en ocupaciones no contaron con una gran ayuda de Massoni.

El viceintendnete fue crítico con la figura del Ministro de Seguridad quien encabezó un megaoperativo de identificación de personas el día de ayer, al recordar que Federico Massoni no estuvo ni en la catástrofe ígnea ni durante la visita presidencial , al sostener “ Hubiera sido muy oportuno e inteligente por su parte , que estuviera esos días después del incendio, era muy importante haber contado por esos días que haya estado garantizando la seguridad en el territorio”.

Así mismo Marques agregó “Bienvenido que haya venido ahora a ayudar y colaborar, lamentamos que no se haya puesto en contacto para coordinar las diferentes acciones para garantizar la seguridad el territorio …”

El viceintendente, dijo que la forma en la que se desarrolló el megaoperativo en barrios populares causó preocupación en la gente, al tiempo que subrayó “ Yo lo sentía más como un acto de lanzamiento de campaña que otra cosa, uno sabe que Federico tiene declaraciones muy antisonantes y muy duras convocando a la derecha más extremas, como una especie de Patricia Bulrrich en la provincia del Chubut, que después en la acción es otra cosa, valoramos que tuvo una acción medida, aunque obviamente amedrenta ver una gran cantidad de efectivos policiales con diferente tipos de armas , en el territorio esto no genera ningún tipo de tranquilidad, genera mucho miedo, y sobre todo con las declaraciones previas del ministro “.

Finalmente Alejandro Marques, afirmó que teniendo en cuenta los relevamientos que tenía el municipio no ha habido un gran incremento de nuevas ocupaciones en la zona, considerando que de existir nuevos asentamientos son una minoría.