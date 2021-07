Marques celebra el rápido accionar de la justicia, al tiempo que cree innecesario el secuestro de algunos elementos que afectan el funcionamiento cotidiano del municipio

Alejandro Marques, viceintendente de Lago Puelo, tras el allanamiento realizado por el Ministerio Publico Fiscal, señaló que el equipo judicial se llevó resoluciones y ordenanzas en formato original y copias, documentación varia, un CPU del área de compras y dos CPU del área de producción en donde funciona la unidad ejecutora del programa de construcción de módulos habitacionales de emergencia. El funcionario lamentó que el secuestro de algunos elementos tecnológicos, afectan el funcionamiento cotidiano en relación a proveedores y la asistencia inmediata en el área de productores y continuidad de módulos de emergencia.

El allanamiento al municipio y a un comercio de El Bolsón, en el marco de investigación a raíz de una denuncia de la oposición sobre supuestas irregularidades en compras con fondos de la emergencia, se llevó a cabo en forma casi paralela al dispositivo encabezado por el Ministro de seguridad Federico Massoni en barrios populares de las Golondrinas afectados por el incendio.

Al respecto el viceintendente de Lago Puelo sostuvo “Celebramos que la justicia actuó rápidamente, porque es la mejor manera de mantener el equilibrio de los poderes en una democracia; si nos llamó la atención el amplio operativo realizado que genera una serie de trastornos en el funcionamiento, hay elementos que yo entiendo que no correspondían que llevaran , hoy hay otras tecnologías se pueden buscar otros métodos, se llevaron sobre todo información que a lo mejor no era relativa al contenido de la denuncia” .

Marqués, subrayó que hay elementos secuestrados por la justicia, que lamentablemente afectan de forma adversa el funcionamiento cotidiano en relación a proveedores y la asistencia inmediata en el área de productores y continuidad de módulos de emergencia, en ese sentido está previsto para mañana una conferencia una conferencia de prensa que encabezará el intendente Augusto Sánchez, tras su regreso de la ciudad capital de la provincia.

A lo que el funcionario, remarcó “Hay documentación que va a ver que recuperar de proveedores, y por el otro lado con todo lo que tiene que ver con la emergencia en el área de la asistencia a productores y con la continuidad de los módulos de emergencia, hoy es imposible porque no existe la documentación ni la información necesaria para cumplir en tiempo y forma con esas respuestas. Esto produce un efecto adverso , más que en la imagen de la municipalidad o en los funcionarios como es mi caso, es un trastorno y un efecto negativo en la satisfacción de las necesidades de la gente que perdió todo”.