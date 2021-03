Para el Concejal Gambino el plan de planificación estratégica en lago Puelo  es una deuda pendiente sobre la que hay que avanzar 

Luciano Gambino, concejal de Chubut al frente de Lago Puelo, a pocos días de realizada la apertura del periodo legislativo 2021, reconoció que el año pasado atravesado por la pandemia, los hizo correr de foco de lo que había planificado en materia legislativa enfocada sobre la implementación de la carta orgánica, sobre la cual si bien en parte pudo trabajarse, aunque restan algunas cuestiones relevantes al respecto, en materia de planeamiento territorial.

“Creo que el Ejecutivo está avanzando, y nosotros desde la comisión de planeamiento tenemos que coordinar lo suficiente para poder de una vez por todas dar concreción al plan estratégico de la comunidad, que es fundamental…”; “ No nos olvidemos que atado a la concreción y proyección del plan estratégico si no sale hay muchas cosas frenadas , como visados de nuevas mensura de fraccionamiento, cuestiones de obras particulares que se encuentra complejizada, además hay varios proyectos de obras que podrían generar inversiones en la localidad , no es la idea trabajar sobre modificaciones del código actual , si bien no está descartada esa posibilidad, de mi parte voy a esperar un tiempo prudencial para ver si el ejecutivo puede como lo mencionó el intendente redondear este proyecto, para avanzar en la nueva legislación “.

Planificación estratégica

Consultado Gambino si como concejal se sintió incluido en el trabajo del plan de planificación estratégica, dijo “si tengo que ser sincero te diría que no… si bien sabemos y es conocido a mi entender que hasta aquí el plan estratégico ha sufrido mucho la vinculación de la cuestión política, con una pretensión de inicio a través de la figura de Edgardo Mele que terminó renunciando, estas son cuestiones que creo que obedecen más a una cuestión de interna política que a otra cosa… Ojala que el Ejecutivo pueda dimensionar lo que significa esto y para este año el trabajo del plan estratégico no este condicionado y por el bien de la comunidad se pueda destrabar “.

Gambino también realizó una lectura del discurso intendente señalando al respecto “me parece que en lo discursivo está muy bien, tener proyectos a mediano y largo plazo no está mal, pero sin dudas al ejecutivo le falta poder estar a la altura del día a día de nuestra localidad “; al tiempo que recordó que el concejo deliberante le ha otorgado herramientas no para solucionar de fondo los problemas pero si para afrontar los servicios básicos que necesitan los vecinos.

A esto el concejal de Chubut al Frente , añadió “ Es fundamental que para los servicios de la Comarca puedan mejorar, es necesario una gestión aunada de los intendentes de la Comarca Andina”

Registro de damnificados por falencias del servicio eléctrico

Además Gambino, adelantó que está trabajando junto a sus pares del poder legislativo , sobre la implementación de un registro de damnificados por las fallas en el servicio eléctrico , para que el municipio pueda tomar y realizar las acciones pertinentes , “ Sin duda este puede ser un proyecto innovador, y dar los frutos a los damnificado en cuanto a las pérdidas generadas “