Organizaciones de Derechos Humanos se reunieron con secretario de DDHH de la Nación por el asesinato de “Tino” John

Este martes, organizaciones de derechos humanos, mantuvieron una reunión virtual con el secretario de DDHH de la Nación Horacio Pietragalla y Mariano Przybylski, Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la misma Secretaría, con motivo de abordar en forma específica la trágica situación vivida en la Comarca Andina, durante el procedimiento del GEOP en Las Golondrinas en el que fuera fusilado el vecino Martin Alejandro “ Tino” John.

Del encuentro participó su pareja, Claudia Costa Basso, pareja de la víctima fatal en manos del grupo especial de la policía del Chubut Martin Alejandro “ Tino” John , testigo directo del procedimiento judicial policial desarrollado en la propiedad el pasado 27 de mayo.

Claudia cuenta con el acompañamiento y apoyo de las organizaciones participantes de la reunión virtual, y en la ocasión tanto Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, escucharon y Przybylski escucharon y le expresaron su apoyo.

Desde las organizaciones mediante gacetilla se informó que en la ocasión, plantearon con profunda preocupación la escalada de violencia institucional que se vive en el territorio de la Provincia del Chubut; abordaron en forma específica la trágica situación vivida en la Comarca Andina en la que fuera fusilado por el grupo Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) el vecino Martín Alejandro “Tino” John, quien padecía una afección en su salud mental.

En ese marco Claudia Costa Basso, comenzó diciendo “Me hacen creer que puede haber justicia” y agregó ”Esta tragedia me partió la vida”.

Además durante la reunión, se recordó y expuso que “Tino” sufría un padecimiento en su salud mental, aseverando que “ fue asesinado el día27 de mayo pasado en una arremetida violenta del GEOP y en un operativo totalmente irregular en el que la orden judicial fue presentada cuando ya había pasado todo, sin presencia de Fiscales ni personal de Salud y mientras se mantenía maniatada a Claudia”.

Las Organizaciones sostuvieron que no se trató de un hecho aislado sino que es una consecuencia directa de la política sistemática de violación a los Derechos Humanos avalada y sostenida por el máximo responsable político, el Gobernador Mariano Arcioni.

Además, durante la reunión virtual con los máximos referentes nacionales e la secretaria de derechos humanos , se dieron numerosos ejemplos de la violencia policial ejercida sobre la población en general, y sobre las y los militantes sociales y ambientales en particular, en el territorio chubutense. Se informó, además, que las numerosas denuncias realizadas por la población se congelan en el laberinto judicial mientras que las que son impulsadas por el Ministro Massoni y/o los Jefes policiales – cuya actuación fue también severamente cuestionada – adquieren un rápido trámite.

Presentes en la reunión

El encuentro contó con la participación de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Argentina y sus Regionales Noroeste del Chubut, Esquel y Junta promotora Este del Chubut; H.I.J.O.S. Puerto Madryn; la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) Patagonia; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) Regional Trelew; La Minka – Colectiva por los Derechos en Salud; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Colectivo de Derechos Humanos y Acción Grupal Antirrepresiva (AGARRE), de El Bolsón; y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla y con Mariano Przybylski, Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la misma Secretaría.