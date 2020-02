Ongarato: “Tenemos que tener como prioridad a nuestros chicos, que no tienen nada que ver con el conflicto”

El intendente de Esquel manifestó en este sentido que “todos los intendentes y jefes comunales coincidimos con mucha preocupación en las dificultades que hay para que comiencen las clases. Tenemos que poner como prioridad a nuestros chicos, que no tienen nada que ver en el conflicto”.

“La situación de cada una de las comunas que no es lo misma para todos”, afirmó Sergio Ongarato, subrayando que “Esquel están con trabajos de reparaciones en escuelas desde hace algún tiempo, sin embargo aparecen reclamos sobre el estado de algunos edificios que durante muchos años no recibieron trabajos de mantenimiento. Pero se está trabajando, se está haciendo un esfuerzo muy grande y lo digo con conocimiento de causa”.

“En ese sentido, el Intendente de Esquel manifestó que “yo trabajé 16 años dando clases y lo hacíamos en condiciones que no eran la mejores. Pero el compromiso debe ser de los adultos, y esto creo que es el mensaje que tiene que haber, es que nuestros chicos reciban la educación que merecen. Hablamos de educación, de comida, de espacios de contención y de padres tiene que salir a trabajar y están en la disyuntiva de faltar porque su hijo no está en la escuela” .

“En una provincia donde prima la educación pública, que es por la que apostamos, aquellos que recibieron educación el año pasado fueron quienes sus padres podían pagar una cuota en una escuela privada. Es una reflexión que debemos hacer todos. Más allá de las diferencias políticas que uno puede tener, lo que debe primar en todos los adultos es no perjudicar a nuestros chicos, remarcó Ongarato, afirmando que “si hay, como dijo algún entendido en leyes, un conflicto de derechos; el derecho de los docentes no puede ir por encima del derecho de los alumnos a recibir educación pública”.

Biss: “Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para que las clases comiencen y los alumnos puedan volver a las aulas”

Así lo afirmó el Intendente de Rawson en el marco de la reunión que mantuvo, junto a 24 de sus pares municipales y comunales, con el Gobernador Mariano Arcioni. “Como vecino y como intendente de una las cinco ciudades más importantes de la provincia, creo que es muy importante que todos los sectores hagamos un esfuerzo, porque los verdaderos perjudicados son los alumnos”.

“Los empleados logran o no su objetivo de recomposición salarial y el Gobierno puede llegar a resolver la situación salarial y la relación con los gremios, pero las clases que se pierden no se recuperan nunca y eso es lo que tenemos que tener en cuenta por sobre todas las cosas”, sostuvo Biss, agregando que “más que nada por los días que se perdieron el año pasado, sería una verdadera lástima que el ciclo no inicie en el momento que está previsto”.

Asimismo, remarcó que “este año va a ser muy complejo para la provincia y el país. Todos los sectores gremiales y políticos debemos para la pelota, analizar y pensar un poco más allá del mes de marzo y ver cómo vamos a transitar este año. Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para que las clases puedan comenzar y que los alumnos puedan volver a las aulas”.

