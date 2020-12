Ongarato le reclama al gobernador apertura del turismo provincial y nacional para la cordillera

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, elevo al gobernador Mariano Arcioni, una carta abierta , en relación a la dilaciones que se están dando entorno a la apertura turística en la Cordillera. El anuncio dado en su momento con el plan de apertura, si bien generó expectativa en el sector, a los pocos días se cubrió de un manto de incertidumbres, a raíz de la resistencia manifiesta al ministerio de salud por las autoridades sanitarias del área cordillerana.

Dicha incertidumbre según lo manifiesta el propio mandatario esquelense, impide a los prestadores planificar el trabajo y reservas para la temporada, al no tener certezas sobre qué medidas y/o restricciones sanitarias se van a aplicar a quienes vengan a veranear a la región.

En la misiva se agrega que “a esta situación de incertidumbre las declaraciones desde las áreas técnicas de Salud respecto de exigencias de aislamiento a los turistas, que no son compatibles con la actividad. Esto haría que no sea factible la temporada veraniega toda vez que los turistas elegirán otros destinos cercanos donde no deban realizar aislamiento”.

A dicho reclamo también adhirió el intendente de Trevelin Hector Ingam, cosechando el aval a través de las firmas de prestadores de servicios turísticos de distintos rubros, asociaciones y clubes, relacionados con la actividad turística.