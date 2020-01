Nueva fecha extraordinaria para el examen CELU

El jueves 5 de marzo se tomará el examen CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso) en distintas sedes, incluyendo Bariloche, donde se rinde en la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). La inscripción se podrá realizar a través del sitio www.celu.edu.ar desde el 13 de enero hasta el 20 de febrero de 2020.

El CELU es el único examen reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina y es obligatorio para ingresar a la UNRN para estudiantes extranjeros no hispanohablantes o para quienes sean hablantes nativos del español con título secundario de una institución sita en un país no hispanohablante.

El jueves 5 de marzo se tomará el examen CELU en las sedes Mar del Plata, Córdoba y Río Negro-Bariloche (Argentina) y en Milán y Nápoles (Italia), por décimo sexto año consecutivo.

El CELU otorga un certificado de dominio que acredita el uso del idioma español como lengua segunda. Se acreditan dos niveles, el Intermedio y el Avanzado, que dan constancia, en distinto grado, de la capacidad lingüística del hablante extranjero para actuar en situaciones laborales o académicas en cualquier país hispanohablante. Es un certificado de validez internacional sin fecha de caducidad.

Al pie del certificado se incluyen las correlaciones de nivel con las escalas del Marco Común de Referencia Europeo y el American Council on the Teaching of Foreign Languages.

Se organizan dos tomas regulares por año, en junio y noviembre. También se organizan tomas extraordinarias en marzo, abril y agosto. Los resultados se publican 45 días después del examen y los certificados se entregan aproximadamente tres meses más tarde.

Esta certificación cuenta con trayectoria desde 2004 en evaluación, acreditación y certificación del español como lengua segunda. El equipo que diseña, implementa y evalúa el CELU se encuentra en constante capacitación. Más de 7000 personas ya lo han rendido, y el número de inscriptos presenta un constante aumento desde el comienzo.

Desde el año 2018 la Universidad Nacional de Río Negro pasó a ser parte de las nueve Universidades Nacionales que conforman la Comisión Ejecutiva del Consorcio Interuniversitario ELSE/CELU dentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El 17 de octubre del 2019, el Consejo Superior de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil resolvió establecer la obligatoriedad del examen CELU (Certificado de Español, Lengua y Uso, del Consejo Interuniversitario Argentino) para estudiantes extranjeros no hispanohablantes o para quienes sean hablantes nativos del español con título secundario de una institución sita en un país no hispanohablante, que se inscriban a cualquier carrera de grado y/o posgrado de la Universidad Nacional de Río Negro y como requisito de admisibilidad.

La Sede Andina viene impulsando el desarrollo y la implementación del CELU en la UNRN desde 2011, por tratarse de la región de la provincia de Río Negro que presenta el mayor número de estudiantes no hispanohablantes. Desde 2011 hasta la actualidad han rendido el examen en nuestra Universidad y obtenido el certificado más de 40 candidatas/os alóglotas. Asimismo, desde el año 2018 la Universidad Nacional de Río Negro pasó a ser parte de las nueve Universidades Nacionales que conforman la Comisión Ejecutiva del Consorcio Interuniversitario ELSE/CELU dentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Para más información: www.celu.edu.ar / infocelu@cin.edu.ar/ celu@unrn.edu.ar