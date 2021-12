Néstor Vidal aclaró situación denunciada por familia de Pje Radal que apuntó sobre su persona

Néstor Vidal, subsecretario de producción del municipio de Lago Puelo, informó el estado de ejecución y entrega de módulos habitacionales de emergencia, y en ese marco hizo una aclaración sobre un caso particular sobre declaraciones públicas de disconformidad realizadas por un vecino de Paraje Cerro Radal.

Se trata de Mario Rodríguez, quien en medios de comunicación de la zona denuncio días atrás una situación de abandono por parte del gobierno municipal y personalizó responsabilidades sobre la persona del subsecretario Vidal.

Ante los dichos, el funcionario municipal, aclaró y dio detalles del módulo entregado y recepcionado en conformidad por el beneficiario-Rodríguez-. Al respecto detalló que “por ser una familia con varios adultos mayores y con problemática de movilidad, se construyeron dos módulos juntos de 32 m2 cada uno, lo que suma una superficie total de 64 m2-, con divisiones para tener habitaciones, además de un baño un poco más grande, acorde a las necesidades de sus integrantes”.

A esto Vidal agregó que “tenemos los papeles firmados de la recepción del modulo, tenemos los comentarios de los instaladores sobre las cantidad de adaptaciones de este caso especial, donde -dentro de lo posible- agregamos placas de durlock para continuar la construcción sobre la casa de material que había quedado en pie después del incendio. El propio vecino compró algunos otros materiales para hacer tres paredes, con la contraprestación de la mano de obra por parte del municipio”, graficó.

Así mismo se indicó que la familia ya está viviendo en el lugar ; en relación a la instalación del biodigestor, “fue el la familia la que pidió que no se lo instalen por miedo a que se lo roben. Hubo mejoras que el mismo titular generó: por ejemplo, quería un cielorraso de machihembre. Todas estas exigencias provocaron una demora de más de dos meses y medio en la terminación del módulo”, se indicó.

El subsecretario Néstor Vidal, si bien reconoció que desde la institucionalidad hubo que afrontar algunas problemas y deficiencias en la operatoria relacionada con la construcción de los módulos de emergencia , como por ejemplo dos estafas que se encuentran denunciadas ante la justicia ; en respuesta a las críticas de Rodríguez, opinó que “se cruza una línea cuando se personaliza y no tiene retorno, que no corresponde y demuestra la calidad de persona, hay que entender que en un pueblo chico cuando se ataca o señala a una persona , diciendo que se robaron todo, no se está atacando solo a una persona , se está acusando a toda una familia”, remarcó.

70 módulos terminados y entregados

Asimismo, Vidal confirmó que “ya hay más de 70 unidades entregadas, aunque algunas con faltantes de ventanas, que a medida que se vayan comprando se van a ir instalando”. En coincidencia, dijo que “se pudieron saltear las enormes dificultades que hemos tenido y a la fecha estamos contentos porque tenemos el galpón de materiales vacío, señal que ya están en cada lugar que corresponde”.

En respuesta a las exigencias de los propietarios de los complejos de cabañas alquiladas temporalmente a los vecinos afectados por el fuego (y pagadas por el gobierno nacional), reclamando que sean devueltas antes de la temporada estival turística, Vidal insistió con que “semana a semana, se están entregando los módulos que van quedando disponibles”.

El funcionario además subrayó que “después de semejante catástrofe, quizás vamos a necesitar también el concurso de antropólogos o sociólogos capaces de interpretar situaciones sociales muy complejas: hemos detectado varios casos de personas que antes de mudarse argumentan faltantes diversos, que terminan siendo excusas para no volver al hogar en donde se perdió todo”.

De igual modo, recordó que “además hay vecinos decididos a vender todo e irse por el dolor y las heridas que dejó el incendio. Es entendible que la situación pueda generar todo tipo de reacciones equívocas. Ya fue conversado con varios funcionarios del gobierno nacional, incluyendo que la ayuda profesional también la necesitamos todos aquellos que atravesamos la problemática y la demanda, aunque a criterio de algunos hacemos las cosas a propósito para que la gente sufra. Es un delirio pensar así y las angustias terminan recayendo en nuestras familias”.

En respuesta a las críticas sobre que “son ladrones e inoperantes” o que “se robaron todo” , Néstor Vidal dijo que “amparados en el anonimato o en las redes sociales pueden decir cualquier cosa, pero con los papeles en la mano no hay nadie. Quién tiene pruebas para judicializar algo”, se preguntó, para luego agregar “se genera una sospecha constante, utilizando la catástrofe para politizar y bastardear una gestión, que se termina convirtiendo en una falta de respeto a la víctima. La denuncia que hizo la oposición (pidiendo rendición de cuentas), es injustificada ya que todas las auditorías dieron correctamente”, recordó.

Dos estafa denunciadas

Así mismo, el subsecretario municipal confirmó que hay dos procesos judiciales en marcha por estafas al estado municipal, en ese marco detalló que “hablamos de una empresa privada de Bariloche y la otra es la cooperativa ‘Construyendo Futuro’, a la que se le pagó y no entregó las ventanas, se detectaron instalaciones eléctricas con caños pelados sin caños entre otras falencias”.

De igual modo, cuantificó que el perjuicio contra el presupuesto general “es realmente significativo” y que el faltante “lo cubrirá el Ministerio de Hábitat para poder cumplir con las familias que están esperando un lugar para vivir”.