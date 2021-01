Megamineria: Comunidades originarias reiteran su rechazo

Lo hicieron el pasado domingo, mediante un documento , firmado por cinco comunidades de la meseta centro-norte. Previo al inicio de la ronda de mesas de trabajo y debate en torno al proyecto de ley 128/20 de zonificación, volvieron a reiterar su rotundo rechazo.

Las comunidades descreen de la transparencia con la que pudiera tratarse el tema, dado los intereses e influencia que ejercen las mineras involucradas.

Las comunidades originarias que volvieron a alzar la voz, en la ocasión son : Mallín de los Cual, Los Pino, Ñuke Mapu de El Escorial, Laguna Fría – Chacay Oeste , y Yala Laubat.

En uno de sus párrafos de documento las comunidades expresan “estando en conocimiento de que el proyecto de Ley 128/20 continúa teniendo estado parlamentario, queremos reafirmar que nuestra posición es seguir defendiendo y respetando el agua y el territorio, y en contra de la megaminería contaminante”.

Además exigen que se los tenga en cuenta y respete sus derechos, entre ellos de consulta, libre acceso a la información y participación.

Le solicitan a los legisladores chubutenses que a no dar tratamiento a ningun proyecto que tenga como fin habilitar la megamineria , en tanto no se garantice el pleno cumplimiento de los derechos establecidos por la constitución nacional y provincial, y el convenio 169 de la OTI, entre otros tratados de orden internacional.

Asimismo, “instamos a los legisladores, a no tratar ni aprobar ningún proyecto de ley que habilite la megaminería, en tanto no se cumpla plenamente este derecho reconocido en la Constitución Nacional y Provincial y establecido en el Convenio 169 de la OIT, así como otros tratados internacionales”.

Por otra lado subrayan en que la ronda de debate convocada por el gobierno de forma virtual , no son legítimas para las comunidades originaria que se ven impedidas de expresar sus sentires y posturas en torno al tema.

En ese marco también exigen el retiro del proyecto de ley 128/20, y se dé urgente tratamiento a las modificaciones presentadas por el movimiento de iniciativa popular.