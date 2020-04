Luque: “Fue una reunión muy positiva porque nos pudimos poner de acuerdo en la mayoría de los temas”

Así lo expresó el Intendente de Comodoro Rivadavia al término del encuentro con el Gobernador del Chubut.

Finalizada la reunión con el gobernador, Mariano Arcioni, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, resaltó que “fue una reunión muy positiva, porque nos pudimos poner de acuerdo en la mayoría de los temas respecto a la manera en la cual aplicar las diferentes disposiciones provinciales que vienen regidas originalmente por lo que establece el decreto presidencial”.

“Los que no debemos es confundir a la gente ni permitir que se relajen, por eso nosotros no estamos de acuerdo con que se flexibilice algunos rubros porque posiblemente en los próximos días exista un caso positivo en la provincia y nosotros debemos estar preparados para poder controlar de la mejor esa situación para que no siga aumentando, pero también sabemos que hay sectores que tienen que salir a trabajar, y esa gente que es personal de riesgo tenemos que cuidarla”, enfatizó el Intendente.

